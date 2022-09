Bordeaux, France- September 15th, 2022 – Northgard, le jeu de stratégie Viking avec près de 3 millions d’exemplaires vendus développé par Shiro Games, atteint de nouveaux sommets avec le Clan de l’Aigle, une mise à jour gratuite disponible aujourd’hui pour PC via Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5, et Xbox One .

Les joueurs peuvent désormais invoquer l’esprit de l’Aigle et partir à la conquête des terres de Northgard, à l’image des puissants prédateurs. Sous l’égide du commandant Grif, ils utilisent la nouvelle unité des Fauconniers pour traverser le brouillard de guerre et faire une percée parmi les clans rivaux. Les Vikings en herbe doivent explorer et rassembler des ressources près de leur camp, créer un nid solide et lucratif avec de nombreuses volières, puis renforcer les effectifs du clan avant de se lancer dans la bataille.

Les terres sauvages sont à la merci des membres du Clan et de leurs faucons apprivoisés, qui tendent des embuscades sur les territoires ennemis toutes griffes dehors, ne laissant rien d’autres que des os pourrissants. Les joueurs doivent bâtir un campement et désigner des vikings pour accomplir les tâches nécessaire à leur survie. Rassembler et organiser des ressources est essentiel pour que le clan se développe et arrive à maturité.

Le potentiel de Northgard est maintenant prêt à être exploité avec 15 clans parmi lesquels choisir, des options multijoueur et des niveaux de difficulté variés pour s’adapter à tous les styles de jeu.