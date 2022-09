<pstyle= »text-align: justify; »>Paris, le 15 septembre 2022 – Square Enix Collective® et FuturLab® ont annoncé aujourd’hui l’arrivée de POWERWASH SIMULATOR sur les consoles PlayStation®4 (PS4™), PlayStation®5 (PS5™) et Nintendo Switch™ plus tard cette année. Ce simulateur super satisfaisant est déjà disponible sur le Game Pass PC, console, et Xbox Cloud Gaming (Beta) ; et en vente sur Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10, et PC (Steam®).

Kenny Washmore, professionnel officiel du nettoyage haute pression, explique :

« Si vous aimez le nettoyage haute pression, alors vous savez que ce n’est pas toujours aussi drôle qu’on le croit. Boue, eau sale… Si seulement il y avait un moyen d’atteindre la satisfaction de la propreté sans s’embêter. Eh bien, nous avons le produit qu’il vous faut pour nettoyer comme les pros !

POWERWASH SIMULATOR ! Éliminez toutes ces complications encombrantes, et allez directement à l’essentiel. Nettoyez sans vous fatiguer. Explorez des destinations lointaines, comme Muckingham, et nettoyez-les aussi ! Jamais nettoyer n’a été aussi amusant !

Grâce à POWERWASH SIMULATOR, ressentez la satisfaction d’un nettoyage en profondeur sans avoir à quitter votre canapé ! Pour votre saleté la plus tenace, seul un simulateur de nettoyage fera l’affaire. Vous l’avez de deviné, c’est… POWERWASH SIMULATOR. C’est un nettoyage miraculeux ! »

Merci, Kenny.