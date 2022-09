Cooking Mama semble avoir définitivement pris sa retraite, sans avoir à subir les foudres du Chef Etchebest !

Le dernier jeu en date, Cooking Mama: Cookstar avait en effet soulevé pas mal de controverses. En effet, le possesseur de la licence, Office Create, s’était plaint de la mauvaise qualité du jeu développé par le studio Américain, Planet Entertainment. Visiblement le studio n’avait pas tenu compte des remarques de Office Create et a fait fi de leurs requêtes visant à améliorer le jeu, pour finalement le sortir sans l’accord de Office Create. Suite à cela, le jeu a très rapidement disparu de l’eShop et des étals.

Mais voilà que le studio Planet Entertainment refait parler de lui en annonçant un nouveau jeu de simulation de cuisine, Yum Yum Cookstar, dont la sortie est annoncée pour le 4 Octobre 2022. Non content de faire figurer sur la jaquette « Par les créateurs de Cooking Mama: Cookstar »… On a de quoi être dubitatif face à cette attitude, mais nous vous partageons quand même la bande-annonce et un descriptif du jeu.

Maitrisez des dizaines de techniques de cuisine et réalisez plus de 70 recettes !

Cuisnez en touchant, en bougeant ou avec votre manette.

Des mini-jeux basés sur le rythme et une bande son dynamisante signé Nile Rodgers.

Partagez la réaction des juges sur les réseaux sociaux !

Modifiez votre cuisine et vos accessoires.

4 modes de difficulté: Relax, Occasionnel, Pro et Cookstar.

Affrontez-vous dans des tournois.

Des challenges de cuisine quotidiens.

Une histoire écrite par National Lampoon (magazine humoristique parodique dans le genre de Hara-Kiri)

Que pensez-vous de ce retour ?

source