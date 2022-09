Voici le top des ventes de la semaine (du 5 au 11 septembre 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

Comme annoncé en début de semaine par Nintendo lui même, avec 3,4 millions d’exemplaires écoulés en 3 jours (ventes démat incluses) Splatoon 3 est meilleur lancement de l’histoire de la Switch et même meilleur lancement de l’histoire du Japon.

Des chiffres mirobolant, Splatoon 3 a connu le 9e plus grand lancement rien qu’avec les ventes physiques au Japon. Le plus grand lancement au détail pour un jeu depuis presque 10 ans, depuis Pokémon X / Y qui n’avait presque aucune ventes sur l’eShop… Une dinguerie.

01./00. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 1.934.680 / NEW

02./03. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 12.605 / 4.827.754 (+0%)

03./07. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 9.331 / 2.786.049 (+9%)

04./06. [NSW] Nintendo Switch Sports <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 9.071 / 724.712 (+1%)

05./12. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 7.900 / 3.271.715 (+40%)

06./02. [PS4] Earth Defense Force 6 <ACT> (D3Publisher) {2022.08.25} (¥8.164) – 7.806 / 91.183 (-48%)

07./10. [NSW] Kirby and the Forgotten Land <ACT> (Nintendo) {2022.03.25} (¥5.980) – 7.115 / 883.907 (-2%)

08./14. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 5.866 / 4.971.812 (+15%)

09./00. [NSW] Alice Gear Aegis CS: Concerto of Simulatrix # <RPG> (Mages.) {2022.09.08} (¥7.800) – 5.538 / NEW

10./13. [NSW] Monster Hunter Rise + Sunbreak Set <Monster Hunter Rise \ Monster Hunter Rise: Sunbreak> <ACT> (Capcom) {2022.06.30} (¥7.990) – 4.926 / 265.714 (-4%)

Côté hardware c’est aussi la fête. 98 % des consoles vendues la semaine dernière au Japon étaient des Nintendo Switch. La Xbox et la Ps5s’inclinant devant un tel monstre, avec des chiffres ridicules, la Ps5 profite une fin de vie propre… C’est la semaine la plus importante pour la Switch OLED, encore plus importante que celle du lancement. La Nintendo Switch a atteint 26 millions d’exemplaires vendues au Japon, en 288 semaines. La NDS est toujours plus rapide (224) mais elle a eu un Noël supplémentaire et la Switch a définitivement un meilleur rythme que la NDS dans sa 6ème année.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 182.876 | 98.168 | 67.114 | 3.159.462 | 3.778.286 | 26.078.963 | | PS5 # | 2.864 | 20.292 | 16.975 | 691.166 | 774.481 | 1.914.501 | | XBS # | 459 | 5.438 | 2.089 | 195.513 | 56.566 | 324.171 | | 3DS # | 74 | 56 | 789 | 9.384 | 22.084 | 24.596.832 | | PS4 # | 11 | 10 | 1.763 | 639 | 94.018 | 9.395.583 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 186.284 | 123.964 | 88.730 | 4.056.164 | 4.725.435 | 63.498.730 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 2.227 | 18.431 | 14.847 | 620.565 | 655.646 | 1.649.691 | | PS5DE | 637 | 1.861 | 2.128 | 70.601 | 118.835 | 264.810 | | XBS X | 175 | 4.175 | 351 | 85.634 | 33.675 | 158.925 | | XBS S | 284 | 1.263 | 1.738 | 109.879 | 22.891 | 165.246 | |NSWOLED| 148.377 | 66.442 | | 1.753.833 | | 2.525.961 | | NSW L | 6.640 | 8.869 | 10.937 | 475.458 | 980.884 | 4.886.242 | | NSW | 27.859 | 22.857 | 56.177 | 930.171 | 2.797.402 | 18.666.760 | | PS4 | 11 | 10 | 1.763 | 639 | 93.794 | 7.819.860 | |n-2DSLL| 74 | 56 | 789 | 9.384 | 22.084 | 1.201.887 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+