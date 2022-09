À l’occasion du Tokyo Game Show, nous avons eu le plaisir de dévoiler une nouvelle bande-annonce pour DRAGON BALL: THE BREAKERS et d’annoncer l’arrivée de DRAGON BALL Z: KAKAROT sur les consoles de nouvelle génération !

La nouvelle bande-annonce de DRAGON BALL: THE BREAKERS dévoile de nouveaux personnages jouables et une nouvelle carte. L’antagoniste Majin Buu, disponible en tant que Méchant, peut évoluer vers ses formes les plus puissantes en transformant les Survivants en bonbons afin de les manger.

Lorsqu’il atteint sa forme finale, la carte du jeu est modifiée et les Survivants restants sont absorbés dans son corps : ils devront combattre pour s’échapper !

Heureusement, les Survivants bloqués dans les failles temporelles reçoivent eux aussi un renfort de choix en la personne du Fermier ! Ce dernier peut creuser le sol et, avec un peu de chance, découvrir des objets. Faites des trous, des petits trous, encore des petits trous, vous ne savez jamais sur quoi vous pouvez tomber !

Une phase de Bêta Test ouverte sera organisée sur toutes les plateformes du 22 au 25 septembre. Pour y participer sans passer par une phase de présélection, vous pouvez vous inscrire ici . À la sortie du jeu, tous les participants qui achèteront le jeu sur la même plateforme et avec le même compte recevront un objet unique pour leur personnage : le porte-clés Oolong.

Par ailleurs, les joueurs de DRAGON BALL XENOVERSE 2 pourront recevoir des récompenses spécifiques en remplissant certains objectifs définis dans DRAGON BALL: THE BREAKERS. Une mise à jour à paraître après la sortie de DRAGON BALL: THE BREAKERS permettra également aux joueurs d’obtenir des récompenses en remplissant certains objectifs dans DRAGON BALL XENOVERSE 2. Nous vous fournirons bientôt plus d’informations sur cette fonctionnalité !

DRAGON BALL: THE BREAKERS sera disponible le 14 octobre 2022 sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Filant à toute allure sur son nuage volant, DRAGON BALL Z: KAKAROT arrive sur les consoles de nouvelle génération !

Ce jeu de rôle et d’action épique aux performances et aux graphismes améliorés vous invite à revivre les aventures palpitantes du Saiyan Goku, aussi connu sous le nom de Kakarot, et à relever de nombreux défis pour protéger la Terre. La mise à niveau vers les consoles de nouvelle génération sera disponible gratuitement pour tous les possesseurs de DRAGON BALL Z: KAKAROT sur PlayStation 4 et Xbox One.

De plus, un quatrième DLC intégré au Season Pass 2 a également été annoncé ! Après avoir suivi les aventures de tous les héros de la saga DRAGON BALL Z, les joueurs pourront bientôt découvrir Bardock: Alone Against Fate et incarner le père de Goku, le brave Saiyan qui s’est battu seul pour protéger sa planète natale contre le cruel seigneur Freezer.

Préparez-vous à découvrir d’autres histoires passionnantes et à vivre d’autres aventures avec vos personnages préférés grâce au Season Pass 2.

DRAGON BALL Z: KAKAROT et le Season Pass 2 sortiront en 2023 sur PlayStation 5 et XBOX Series X|S.