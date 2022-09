Feardemic et Unfold Games sont heureux d’annoncer aujourd’hui DARQ Ultimate Edition, la version physique du jeu d’horreur maintes fois récompensé et nommé par la critique, qui sortira le 10 novembre 2022 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox (Series X et One) et Nintendo Switch.

Contenu de DARQ Ultimate Edition :

Le jeu de base

Les deux DLC : « The Crypt » et « The Tower »

La bande-son numérique

9 autocollants

Un artbook de 16 pages

Le comics « DARQ Dream Journal » en version numérique

A propos de DARQ: Ultimate Edition :

DARQ est un jeu 2.5D à défilement horizontal qui raconte l’histoire de Lloyd, un garçon qui se rend compte qu’il est en train de rêver. Au grand malheur de Lloyd, son rêve se transforme rapidement en cauchemar et toutes ses tentatives pour se réveiller sont vaines. Piégé à l’intérieur de son propre subconscient, Lloyd doit faire face à ses plus grandes peurs afin de trouver une sortie.

DARQ a remporté de nombreuses récompenses et a été plusieurs fois nommés dans plusieurs catégories dans toute l’industrie vidéoludique. Il a notamment remporté les prix de « Jeu de l’année » lors de l’Overcome Festival et le « Webby Award for Independent Creator » en 2022. Le jeu est devenu le 42ème titre le plus partagé sur PC en 2019 d’après Metacritic.