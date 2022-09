Saint-Ouen, France – 16 septembre 2022 : Pix’n Love, le développeur Naps Team et Just For Games sont aujourd’hui ravis d’annoncer que le RPG d’aventure Baldo: The Guardian Owls est désormais disponible en édition physique pour Nintendo Switch.

La version Playstation 4 sera quant à elle disponible le 14 octobre 2022.

Comprenant directement l’intégralité des patchs, mises à jours et contenus additionnels du jeu, cette édition physique inédite contient également la toute nouvelle aventure The Three Fairies.

À propos de Baldo: The Guardian Owls – The Three Fairies Edition :

Voyagez à travers un pays magique regorgeant de mystères à résoudre.

Baldo: the Guardian Owls est rempli d’énigmes à résoudre et de donjons complexes à explorer.

Traversez ce monde ouvert captivant dans la peau de Baldo, et rencontrez une foule de personnages excentriques et inoubliables, alors que vous tentez de déchiffrer la prophétie énigmatique et de déjouer le destin.

De la charmante fantaisie à l’aventure palpitante, découvrez de nouvelles villes et leurs habitants particuliers, combattez des ennemis féroces, trouvez des temples cachés et collectez des objets magiques et ordinaires pour obtenir de nouvelles armes puissantes ou pour vous aider à dévoiler les innombrables secrets de ce pays étrange.

Caractéristiques principales :

Explorez de nombreux donjons remplis d’énigmes, d’ennemis et de pièges.

Une aventure longue et passionnante de plus de 80 heures.

Combattez de nombreux boss et ennemis charismatiques.

Action, aventure, exploration, énigmes : le meilleur Zelda-like de ces dernières années.

Découvrez un univers enchanteur, véritable hommage aux productions du Studio Ghibli.

Améliorez les performances de votre héros, débloquez de nouveaux pouvoirs et de nouvelles armes.

Déplacez-vous librement dans un monde ouvert, découvrez des lieux secrets, rencontrez de nombreux personnages.

Baldo: The Guardian Owls – The Three Fairies Edition est désormais disponible en version physique sur Nintendo Switch, et sera disponible sur Playstation 4 le 14 octobre 2022.