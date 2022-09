La version Nintendo Switch de NieR : Automata a été présentée aujourd’hui.

NieR:Automata The End of YoRHa Edition est la version Nintendo Switch de NieR:Automata, l’action-RPG postapocalyptique récompensé qui a rencontré un franc succès partout dans le monde. Dans un avenir lointain… Des envahisseurs venus d’un autre monde attaquent sans crier gare, déchaînant une nouvelle menace : des armes dévastatrices, connues sous le nom de « formes de vie mécaniques ». Confrontée à cette menace insurmontable, l’humanité est contrainte de fuir la Terre pour se réfugier sur la Lune. Vous incarnerez 2B, membre de la nouvelle escouade androïde YoRHa, et vous plongerez dans un combat acharné pour reprendre le contrôle de la planète. Découvrez une histoire captivante qui vous entraîne au-delà du simple divertissement et évoque une vaste gamme d’émotions à travers son mélange de genres explosif dans un monde ouvert dévasté d’une grande beauté.

Le jeu inclut le DLC 3C3C1D119440927.*

Comprend trois types d’amphithéâtres, et trois types de costumes inspirés des personnages de NieR Replicant peuvent être obtenus en tant que récompenses.

*Pour profiter de ce contenu, vous devrez avoir progressé d’une certaine manière dans l’histoire principale du jeu. Ce contenu ne sera pas disponible durant certaines séquences du scénario principal.