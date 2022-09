A Plague Tale: Requiem d’Asobo Studio et Focus Entertainment, la suite du jeu encensé par la critique A Plague Tale: Innocence, dévoile plus en détail sa trame narrative dans un nouveau Story Trailer. Disponible le 18 octobre sur Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC et en version Cloud sur Nintendo Switch, la suite tant attendue du jeu d’aventure présente cette nouvelle vidéo dédiée à son histoire .

De nouveaux défis vous attendent

Alors qu’Amicia et Hugo partent à la recherche d’une île mystérieuse dans l’espoir de mettre fin à la malédiction qui coule dans les veines d’Hugo, ils devront compter plus que jamais sur l’aide des personnes qu’ils croiseront sur leur chemin. En ces terres étrangères, il est peu probable que les jeunes De Runes s’en sortent seuls… mais jusqu’où pourront-ils faire confiance à des inconnus ? La réponse semble incertaine sur cette île aussi splendide que terrifiante.

A Plague Tale: Requiem s’associe avec NVIDIA

Les joueurs PC peuvent également s’attendre à un voyage visuel époustouflant, grâce à NVIDIA RTX, la plate-forme la plus avancée pour les technologies de ray tracing et d’intelligence artificielle. A Plague Tale: Requiem sera lancé avec la technologie de pointe DLSS 3 de NVIDIA qui améliore considérablement les performances. Le DLSS 2 sera également pris en charge. Découvrez un premier aperçu de la technologie RTX ON de A Plague Tale: Requiem , sublimant les rayons de soleil du nouveau décor méditerranéen ainsi que le contraste entre la lumière et l’obscurité du jeu. Suivez l’actualité du jeu pour plus de séquences RTX ON.

A Plague Tale: Requiem sortira le 18 octobre sur Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC et en version cloud sur Nintendo Switch. Le jeu sera également disponible le jour de sa sortie avec le Xbox Game Pass sur console et PC.