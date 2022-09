Rotterdam, Pays-Bas – 27 septembre 2022 – SOEDESCO® confirme la date de sortie du jeu d’horreur et de mystère à la première personne Charon’s Staircase. Le jeu sortira le 28 octobre 2022 sur Steam et sur l’Epic Games Store, et sera également disponible sur PS4™, PS5™, Xbox One, Xbox Series X|S, et Nintendo Switch™, sous formes numériques et physiques.

Dans Charon’s Staircase, les joueurs incarneront l’agent « Desmond », et auront pour tâche de retrouver et de détruire des documents confidentiels révélant de lugubres et inhumaines activités perpétrées dans les années 70 par Le Ministère. Mais quelque chose d’encore plus sinistre et menaçant se tapit dans l’ombre, et une funèbre découverte attend : le Projet Alpha.

SOEDESCO dévoile de nouvelles captures d’écran en jeu pour fêter la nouvelle :

À propos de « Charon’s Staircase »

Dans les années 70, un régime totalitaire appelé le Ministère régnait d’une main de fer. Pendant cette période, ils ont commis de nombreux actes inhumains et abjects, mais ce temps est révolu. Désormais, ils veulent intégrer l’Union européenne.

Vous incarnez un agent répondant au nom de code « Desmond ». Le Ministère vous envoie récupérer et détruire des documents secrets dans le domaine d’Oack Grove, documents compromettants sur les horribles activités du passé. Lors de ce voyage, vous ferez une découverte plutôt déplaisante et affreuse : le projet Alpha.

Caractéristiques

Levez le voile sur les secrets entourant le projet Alpha et tout ce que le Ministère cache depuis des années.

Survivez à ce cauchemar et échappez aux horreurs d’Oack Grove.

Résolvez les mystères et les énigmes lors de votre mission.

Explorez un environnement sombre et incroyable, inspiré par l’Europe centrale des années 70.