Amateur de jeu indépendant et de co-op locale type Overcooked ? Le petit studio Waking Oni Game propose de vous divertir en cette rentrée 2022 avec Onsen Master. Nous avons pu nous plonger dans les bains du jeu avec nos Joy-Con pour vous en toucher quelques mots ici.

Soignez la population avec vos sources chaudes

Au lancement du jeu, nous avons le choix entre jouer au mode histoire, faire un mode arcade ou time attack. Des modes de jeu avec une progression très inspirés par l’expérience Overcooked. Le mode histoire servant surtout de prétexte à un enchaînement de missions. Nous incarnons le jeune Mu sur les traces de son mentor dans sa quête de proposer des bains d’une qualité irréprochable à la population de l’île d’Izajima. Nous sommes rejoints par le yokai Hitotsume dans notre mission.

Ainsi nous faisons le tour de six régions de l’île découpées en quelques pauvres missions. La clientèle de nos bains est diverse et variée. Des simples personnes âgées souhaitant se relaxer dans des sources chaudes à des yokai ou autres créatures du folklore japonais à purifier par nos bains. Le lore du jeu en soi est intéressant et c’est même peut être cela qui peut vous motiver à traverser les quelques missions du mode histoire, gonflées par quelques autres missions des autres modes.

Nous n’allons pas mentir, le jeu est très court en solo comme en duo, le deuxième joueur incarnant Hitotsume. L’expérience reste plus amusante à faire en multi qu’en solo si vous avez un ami à portée de main pour en profiter. Mais à moins d’être vraiment tombé sous le charme et en addiction de Onsen Master, il est probable que vous lâchiez le jeu après l’avoir fini, soit quelques minutes après son lancement. Ce qui en fait une expérience relativement chère. Pourtant, la base de gameplay et l’idée en soi n’est pas mauvaise à défaut d’être révolutionnaire.

Dans Onsen Master, chaque niveau nous propose plusieurs bassins et plusieurs types de matériaux ainsi qu’un atelier pour transformer les matériaux en produit pour les bains. Lorsqu’un client se présente, vous apercevrez une bulle indiquant le type de bain qu’il désire. Il s’agit de prendre le matériau nécessaire à la confection du bain, aller le transformer à l’atelier pour enfin le déposer dans un des bains du salon. La subtilité de gameplay bien amenée, c’est de proposer aux joueurs l’utilisation des mains gauche et droite du personnage contrôlé par les gâchettes ZL et ZR.

Ainsi, si vous apercevez deux clients désirant deux types de bains différents, vous pouvez très bien prendre un matériau dans chaque main, les préparer à l’atelier et les déposer dans des bains différents. Une fois le bain prêt, il s’agit de prendre le client par la main pour l’y amener. Il est possible de saisir un matériau d’une main tout en guidant un client avec son autre main. Notez qu’un bain peut accueillir plusieurs personnes, ainsi si vous aviez déjà préparé un certain type de bain et qu’un autre client se présente avec la même exigence, nul besoin de préparer un autre bain. Vous pouvez le guider dans le même bain que votre précédent client et cela même si celui-ci est encore dedans.

Il y a tout de même une limite de trois personnes dans un même bain. Sachant que celui-ci peut tout de même devenir sale à un moment et qu’il faille du coup le nettoyer et remettre du produit. D’ailleurs en sortant du bain, la clientèle en met également partout dans votre établissement et il faut marteler Y pour nettoyer le sol tout en vous occupant de vos autres tâches. En progressant dans le jeu, nous faisons aussi face à certains clients qui coupent la file et rentrent d’eux même dans un bain qui ne correspond pas nécessairement à leur désir. Il faut du coup nettoyer le bain pour mettre le produit exigé sans oublier la clientèle en attente. Puis arrive ensuite le moment où l’on est face à des énormes entités prenant un bain à eux tout seul sans que l’on puisse le faire partager. Ces entités font office de boss à vaincre en leur donnant les bons bains.

S’ajoutent à cela plusieurs types d’établissements changeant un peu notre manière de jouer. Par exemple des salons sont ponctuellement inondés et ralentissent notre course. Les combinaisons et stratégies sont finalement assez variées pour s’amuser de plusieurs manières sur les quelques missions du jeu. Jouer à deux joueurs permet de partager l’expérience, en rire puis de mieux s’organiser comme dans un Overcooked. Encore que l’on se dispute beaucoup plus dans un Overcooked, vu la difficulté de certains stages, ce qui n’est pas le cas ici. Ici, Onsen Master est totalement faisable tout seul contrairement à la licence avec laquelle on la compare. De plus, le multijoueur est uniquement local, chose potentiellement regrettable.

Il est même relativement accessible pour un jeu de gestion, il n’y a par exemple pas de côté financier à gérer dans votre affaire. Le véritable obstacle se situant ailleurs. Il est regrettable de souligner le bordel, le manque de lisibilité et la difficulté à comprendre ce qui se passe de temps en temps. Faute à une indication confuse et petite des besoins de la clientèle par exemple. Sans oublier la présence de bug qui s’additionnent parfaitement bien avec la confusion qui règne puis la traduction uniquement anglaise du jeu, bien que le jeu ne demande pas des compétences folles en langues pour être joué.

Terminons sur la réalisation globale du jeu : aussi coloré et mignon que tente d’être le jeu, nous pouvons deviner le budget restreint de production indépendante derrière. Il est tout juste propre et convenable en TV comme en portable. Les quelques environnements sont variés mais la DA et le level design s’avèrent relativement simplistes. Le tout accompagné de quelques illustrations quand même à l’image de nos personnages pour accompagner leurs quelques dialogues. La partie sonore propose également juste ce qu’il faut pour accompagner notre expérience sans thème plus marquant que ça. D’ailleurs, ça manque potentiellement de variété et nous en arrivons peut-être à entendre le même thème sur tout le jeu. Cela manque peut-être d’un peu de voix à défaut d’un doublage intégrale. Pour donner un peu de vie aux différents personnages et entités du jeu.

Conclusion 5 /10 Si la rentrée 2022 vous donne envie de vous décrasser rapidement, seul ou avec un ami, n’hésitez pas à tenter les bains de Onsen Master. Waking Oni Game nous propose une expérience avec de bonnes idées pour s’amuser et cela dans une ambiance emprunt du folklore japonais qui plairont aux fans. Le prix d’entrée pour cette courte expérience est peut-être légèrement élevé et fera ressortir aussi les différents défauts du jeu. Pourtant, le potentiel est là, le studio peut certainement améliorer et proposer mieux si Onsen Master n’est que le premier jet d’une autre expérience de ce type. Nous encourageons ainsi les développeurs et nous ne serions pas contre une autre tournée de sources chaudes. LES PLUS L'atmosphère mignonne et le folklore japonais

