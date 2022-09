Décidément, c’est la saison des anniversaires… En effet, les assassins d’Ubisoft fêtent leurs 15 ans ! À cette occasion, Assassin’s Creed Anniversary Edition Mega Bundle, vient de faire son apparition sur l’eShop. Ainsi, pour 119,99 euros, vous pourrez profiter de tous les opus sortis sur Nintendo Switch, à savoir:

Si le prix vous semble élevé, n’oubliez pas que ces titres sont actuellement en promotion sur l’eShop et que vous pouvez vous procurez l’intégrale pour 49,97 euros…! Et pour faire encore quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59).

L’Anniversary Edition Mega Bundle d’Assassin’s Creed est composée de six jeux riches en action :

Assassin’s Creed®: The Rebel Collection :

Cette collection est composée de deux jeux riches en action, Assassin’s Creed® IV Black Flag® et Assassin’s Creed® Rogue, plus tous les DLC solo. Devenez le pirate le plus redouté des Caraïbes dans Assassin’s Creed IV Black Flag. Prenez part à une expérience navale primée et explorez un gigantesque monde ouvert. Devenez un traqueur d’Assassins dans Assassin’s Creed Rogue et incarnez un Templier pour la toute première fois dans l’histoire de la série.

Assassin’s Creed® The Ezio Collection :

Cette collection comprend les campagnes plébiscitées et tous les DLC solo de trois jeux : Assassin’’s Creed® II, Assassin’s Creed® Brotherhood et Assassin’s Creed® Revelations, ainsi que deux courtes vidéos.

Assassin’s Creed® III Remastered :

Comprend Assassin’s Creed® III Liberation et tous les DLC solo originaux, notamment La tyrannie du roi Washington. Revivez la guerre d’Indépendance ou découvrez-la dans Assassin’s Creed III Remastered, avec des graphismes et des mécanismes de jeu améliorés.

Le méga bundle d’édition Anniversary d’Assassin’s Creed nécessite le téléchargement d’au moins 34 Go. Cela peut nécessiter une carte microSD supplémentaire (vendue séparément). Pour plus d’informations, veuillez consulter l’assistance de Nintendo.