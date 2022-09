Que ce jour reste gravé comme celui où le test de Absolute tactics – Daughters of mercy est publié sur Nintendo-town.fr !

Cette formulation, vous la lirez plusieurs fois dans le jeu car c’est la phrase favorite de Huxley, le protagoniste principal.

Il est en effet le héros malgré lui de ce RPG tactique au tour par tour.

Tout commence alors qu’il se balade et cherche une aventure pour prouver qu’il peut faire quelque chose de bien pour le monde. Manque de chance, rien ne se présente et Huxley a très faim. Il trouve un buisson de baies et commence à se régaler quand des monstres sortis de nulle part l’attaquent. Il arrive à s’en débarrasser très facilement et découvre derrière le buisson une statue qui semble l’appeler. Quand il la touche, il s’évanouit. A son réveil, il entend une voix dans sa tête, la même qui semblait provenir de la statue. Il entend aussi un signal d’alarme provenant de Corliss, la ville proche. Il se précipite alors pour aider les habitants. Finalement, il aura trouvé l’aventure qu’il cherchait tant !

Un beau roman, une belle histoire ?

Ce court tutoriel permet de découvrir les commandes et les différentes mécaniques du jeu (forces / faiblesses selon le type d’attaque). On reste en terrain connu pour un RPG tactique. On clique sur un personnage et un menu apparaît pour choisir une action. On peut se déplacer, attaquer avec son arme, utiliser une compétence, un objet ou bien attendre. On peut combiner une attaque, une compétence ou l’utilisation d’un objet avec un déplacement dans l’ordre que l’on veut. Une fois l’action et le déplacement effectué, cela met fin au tour du personnage.

Les déplacements se font sur une sorte de damier invisible où les cases accessibles par votre personnage apparaissent quand vous choisissez de vous déplacer. La vue est isométrique (vue du dessus, de trois-quarts) et la caméra est fixe.

Une ferme proche de Corliss est envahie par des monstres de type goules et zombies. Après avoir éliminé la première goule, Huxley entend un bruit provenant d’un cabanon. S’armant de courage, il s’apprête à occire le monstre qui s’y cache. A sa grande surprise, il s’agit finalement d’un chien qui va le rejoindre dans la bataille. Il sera plus tard baptisé Max. Ils se dirigent ensuite vers Corliss pour aider les soldats de la garde.

Ce sera le premier vrai combat car les ennemis sont relativement nombreux. On rejoindra Arkyn le chef de la garde, que l’on pourra aussi diriger en introduisant ainsi la gestion des objets de soin.

Vous pouvez diriger les personnages dans l’ordre souhaité. Cependant, une fois une action entamée avec un personnage, il faut obligatoirement finir le tour de celui-ci pour pouvoir passer à un autre personnage.

La fin de la bataille nous permet de faire connaissance avec les vrais ennemis du jeu et leur chef : le père Eldritch. Celui-ci est à la recherche de la « Fille déchue » et fera tout pour la retrouver. Entretemps, il chassera aussi d’autres humains afin de récupérer leur « adénine », leur énergie vitale, mais qui ne semble jamais assez suffisante.

Le scénario nous est donc dévoilé au travers de dialogues et de scènes relativement statiques. L’histoire semble intéressante sur le papier mais la mise en scène rigide et statique ne nous pousse pas forcément à nous y intéresser plus que ça. Elle est juste prétexte à enchaîner les batailles, parfois en se retrouvant dans un lieu sans trop savoir pourquoi.

Les mécaniques du jeu sont relativement simples mais néanmoins efficaces.

Concernant l’aspect visuel, les environnements du jeu sont faits en 3D et tous les personnages sont en 2D avec un aspect dessin animé. L’ensemble est plaisant à l’œil, même si aucun environnement ne sort vraiment du lot et si le design des personnages principaux est assez convenu. En revanche nous avons trouvé le design des ennemis particulièrement réussi.

Lors des attaques, les personnages bénéficient d’une animation mais qui manque malheureusement d’impact. Il manque cette impression de puissance qui serait appréciable.

Un hub complet mais simpliste

Entre deux combats, on passe par un hub seulement visuel, simplement constitué d’endroits à sélectionner pour s’y rendre.

On peut ainsi aller à la boutique acheter des objets ou de l’équipement, à la pharmacie pour augmenter ses PV (points de vie) ou ses PC (points de compétences) de manière permanente.

RPG oblige, les personnages gagnent de l’expérience et ainsi des niveaux qui leur permettent d’augmenter leurs caractéristiques. L’autre manière d’améliorer aussi leurs caractéristiques est d’acquérir de l’équipement.

Cela passe par des ensembles d’armes, des armures et des manuels de classe. Contrairement à ce que le nom laisse entendre, les ensembles d’armes ne permettent pas de changer d’arme. Ce sont simplement des objets à équiper qui possèdent des améliorations de PV ou PC. Chaque personnage garde ainsi la même arme du début à la fin alors qu’il peut avoir le même ensemble d’armes qu’un autre personnage. C’est un peu la même chose concernant les manuels de classe. Les personnages n’ont pas de classe spécifique. Si vous équipez un manuel de classe type combattant, le personnage aura des compétences liées à cette classe. Ce manuel peut sans problème être équipé par n’importe quel autre personnage. A vous de choisir la classe de chaque personnage en fonction de vos envies et de vos besoins.

Dans le hub, on peut aussi accéder à des missions facultatives qui reprennent les lieux déjà visités en ajoutant un objectif secret. Finalement l’objectif secret de chaque mission consiste à frapper un des éléments du décor pour acquérir un objet améliorant le niveau des manuels de classe.

Ces missions restent néanmoins parfaites pour engranger de l’expérience et gagner des niveaux, d’autant plus qu’elles peuvent être rejouées à l’infini.

Une fois vos achats et vos missions facultatives effectués (ou pas si vous êtes pressés) vous pouvez lancer la prochaine mission de l’histoire. Si vous le faites et que Huxley n’a pas le niveau recommandé pour celle-ci, un avertissement s’affichera à l’écran, que vous pouvez ignorer si vous souhaitez corser le défi. Un petit plus très appréciable pour les joueurs qui découvrent ce genre de jeu.

Un jeu bloquant par moments

Un gros bémol cependant concerne des bugs qui émaillent le jeu, notamment un qui nous a empêchés de continuer notre progression après environ 5 heures de jeu. En effet, l’un des ennemis ne pouvait pas être ciblé et donc il était impossible de le tuer. De plus, malgré un jeu en français, de nombreux textes ou descriptions restaient affichés en anglais.

Les développeurs nous ont assuré qu’une mise à jour corrigeant ces problèmes serait disponible fin septembre ou début octobre au plus tard.

Conclusion 5.6 /10 Absolute Tactics – Daughters of mercy est une bonne introduction au RPG tactique si vous n’êtes pas familier du genre. Ses mécaniques simples mais efficaces sont plaisantes à jouer. Dommage que l’histoire ne soit pas plus passionnante. LES PLUS Simple à prendre en main

Simple à prendre en main Un aspect visuel plaisant LES MOINS De nombreuses traductions à revoir et des bugs bloquants

De nombreuses traductions à revoir et des bugs bloquants Peu d’animations

Peu d’animations Une mise en scène quasi absente

Une mise en scène quasi absente Des personnages relativement quelconques Détail de la note Graphismes 0

Gameplay 0

Bande-son 0

Histoire 0

Originalité 0