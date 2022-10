Inscryption est une odyssée personnelle qui prend la forme d’un jeu de cartes d’un noir d’encre qui mélange le rogue-like, la création de deck, les énigmes des escape-room et l’horreur psychologique. Mais ce n’est pas tout, car les cartes renferment des secrets encore plus noirs…

Inscryption pourrait sortir sur Nintendo Switch si l’on en croit un nouveau classement. Le jeu semble avoir récemment reçu une classification PEGI, le système officiel de classification du contenu des jeux vidéo utilisé en Europe.

L’utilisateur de Twitter @gemucafe a repéré le classement sur le site officiel de PEGI, le listing mentionnant la Nintendo Switch et une date de sortie au 1er octobre 2022. Inscryption est un roguelike de deckbuilding basé sur l’horreur psychologique qui est sorti l’année dernière sur Steam et a été acclamé par la critique. Le jeu est également sorti récemment sur PS4 et PS5, alors espérons que nous verrons bientôt la Switch ajoutée à cette liste de plateformes.

Le créateur de Pony Island et The Hex revient avec une nouvelle lettre d’amour aux jeux vidéo, complètement hallucinée et obsessionnelle. Inscryption est une odyssée personnelle qui prend la forme d’un jeu de cartes d’un noir d’encre qui mélange le rogue-like, la création de deck, les énigmes des escape-room et l’horreur psychologique. Mais ce n’est pas tout, car les cartes renferment des secrets encore plus noirs…

Dans Inscryption, vous pourrez…

Obtenir un deck de cartes composées de créatures des bois, en les collectionnant, en les opérant… ou en vous automutilant.

Révéler les secrets tapis dans l’ombre poisseuse de la cabane de Leshy.

Vous embarquer dans une odyssée radicalement étrange et inattendue.