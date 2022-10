Les Dieux ont abandonné Midgard. Jadis théâtre de grandes fresques mythologiques et de créatures surnaturelles, elle est à présent corrompue par des forces inconnues.

Wildboy Studios (un studio indépendant néo-zélandais) vient d’annoncer qu’il s’est associé à Untold Tales pour la sortie de ATONE : Heart of the Elder Tree. Ce RPG de combat rythmé, dessiné à la main, inspiré de la mythologie nordique, sera lancé sur Nintendo Switch début 2023 en Europe et en Amérique du Nord.

Les Dieux ont abandonné Midgard. Jadis théâtre de grandes fresques mythologiques et de créatures surnaturelles, elle est à présent corrompue par des forces inconnues. Les gardiens du royaume désignés par Odin lui-même ont disparu, laissant vulnérable l’Arbre ancestral qu’ils devaient protéger. Tout repose à présent sur Estra, la fille du dernier grand leader de l’humanité. Dans cette aventure narrative, Estra sera amenée à explorer les mystères de Midgard, empreints de mythes et légendes nordiques, et à prendre des décisions qui auront de lourdes conséquences. Vous ferez la rencontre de divers personnages, découvrirez le passé d’Estra et de sa famille et vous confronterez aux ténèbres qui menacent le monde. Le périple d’Estra sera parsemé de choix difficiles et de personnages sournois qui pourraient l’empêcher d’atteindre ses objectifs. Sa réussite dépendra de votre implication dans son histoire et votre capacité à démêler le vrai du faux. Évitez les affrontements, aidez vos compagnons et sauvez votre peuple, mais n’oubliez pas qu’Estra devra assumer les conséquences de vos choix. Tout au long du voyage, vous devrez résoudre des énigmes de plus en plus complexes pour découvrir des aptitudes fantastiques, des passages secrets, et obtenir des révélations cruciales. Apprendre de ses erreurs sera nécessaire, mais la patience sera de mise. Vos tentatives ne seront pas toujours illimitées et l’échec est tout à fait possible. Une mauvaise décision pourrait vous coûter les réponses que vous cherchez. La violence n’est pas inévitable, mais il faudra parfois vous battre. Le combat dans ATONE s’apparente à une danse des lames sophistiquée. Les combats se basent sur un système de rythme similaire à Guitar Hero ou Dance Dance Revolution. La musique joue un rôle majeur dans chaque combat. La musique et l’habillage sonore d’ATONE ont été composés par l’artiste australien James Huar, également connu sous le nom de Luminist. La B.O. est composée de sonorités synth-wave et d’instruments historiques remaniés numériquement.