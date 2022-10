Nintendo Japon avait annoncé début janvier un jeu de curling, qui est sorti dans la foulée sur Nintendo Switch. Surprise, le jeu est désormais disponible chez nous dès aujourd’hui, sans aucune annonce, pour 39,99€ quand même, mais en Français !

Hormis la page eShop sur la console, aucune information n’est disponible, je vous laisse donc avec la présentation nippone faite début de l’année :

Le curling est un sport d’hiver qui a gagné en popularité ces dernières années. Le jeu « Everybody’s Curling », qui vous permet de jouer au curling dans le confort de votre maison, sera publié par Imagineer sur la Nintendo Switch demain, le 10 février (jeudi). Tout d’abord, jetez un coup d’œil à cette vidéo, dans laquelle apparaît également l’ancienne membre de l’équipe nationale japonaise de curling féminin, Miyo Ichikawa.

Il s’agit d’un véritable jeu de curling, qui a été développé sous la supervision de l’Association japonaise de curling, afin de présenter l’attrait du curling au plus grand nombre. Le jeu est conçu pour être joué par tout le monde, les seuls contrôles de base étant la position cible de la pierre et la force du lancer. Les commandes simples du jeu permettent même aux joueurs novices de profiter des sensations d’un vrai match de curling. Les commandes simples du jeu permettent même aux joueurs novices de profiter des joies du curling.

Tout ce que vous devez savoir sur le curling pour le vrai jeu ! Le jeu comprend un dictionnaire du curling qui couvre non seulement les règles de base et la terminologie, mais aussi la stratégie et les anecdotes, afin que même ceux qui ne connaissent pas les règles puissent jouer en toute confiance. C’est une excellente façon d’apprendre le curling, non seulement en jouant le jeu, mais aussi en le regardant à la télévision.

Un mode appelé « Tsume-Curling » est également inclus. Il s’agit d’un mode d’entraînement à l’accomplissement de missions, une méthode d’entraînement utilisée dans la vie réelle du curling. En relevant plusieurs fois les défis, vous pouvez développer des stratégies et des compétences plus réalistes.

Secouez le Joy-Con pour balayer et jouer contre votre famille et vos amis. L’action emblématique du curling, le « sweeping » (balayage avec une brosse), a été recréée dans ce jeu en secouant le Joy-Con. Vous l’entendrez partout à la télévision – « Yap ! Yap ! que vous entendez dans les émissions de télévision, et appréciez de balayer comme dans un vrai jeu. Le piqué peut également être effectué en appuyant sur un bouton.

Le mode VS Curling est également compatible avec Osusowake Play, permettant à quatre joueurs de jouer en même temps, que ce soit en un contre un ou, avec quatre Joy-Con, en deux contre deux. Avec quatre Joy-Con, vous pouvez jouer en équipe de deux ou plus.

Mode Variété avec de mignons pingouins ! Le mode Variété propose deux mini-jeux inspirés du curling qui offrent une vision différente des règles classiques du curling. Dans « Penguin Pool », les petits peuvent essayer de marquer des points en faisant tomber des pingouins sur des pierres dans la piscine.

Au BINGO, les cases du BINGO sont retournées lorsqu’une pierre les traverse, et le joueur qui a le plus de points gagne. Contrairement au BINGO normal, même une pierre qui frappe le mur et recule fera basculer la case, alors gardez les yeux ouverts jusqu’à ce que le dernier lancer soit complètement arrêté !