Un DLC gratuit exclusif sur Nintendo Switch disponible au téléchargement

Paris, le 6 octobre 2022 – L’action-RPG culte de SQUARE ENIX®, NieR:Automata™ The End of YoRHa Edition, est disponible dès aujourd’hui sur Nintendo Switch™. NieR:Automata s’est vendu à 6,5 millions d’unités dans le monde entier depuis sa sortie en 2017. Pour la première fois, les joueurs pourront découvrir cette histoire post-apocalyptique épique sur Nintendo Switch*.

NieR:Automata a été réalisé par YOKO TARO et développé par PlatinumGames Inc. en partenariat avec SQUARE ENIX. Avec l’arrivée de NieR:Automata The End of YoRHa Edition, une version Nintendo Switch développée par Virtuos, les joueurs pourront jouer à leur jeu préféré où et quand ils le souhaitent. Le titre mêle gameplay de jeu d’action et de RPG, le tout accompagné d’une histoire passionnante et profonde. Les joueuses et les joueurs incarnent les androïdes 2B, 9S et A2 afin d’arracher le monde aux griffes des formes de vies mécaniques et de dévoiler des vérités depuis longtemps oubliées au sujet de l’Humanité.

NieR:Automata The End of YoRHa Edition comprend le jeu de base récompensé ainsi que le contenu du DLC 3C3C1D119440927, qui ajoute 3 épreuves dans le colisée ainsi que des costumes supplémentaires. Un DLC 6C2P4A118680823 inédit exclusif à la version Nintendo Switch, est également téléchargeable gratuitement. Celui-ci propose aux joueurs six nouveaux costumes et quatre nouveaux accessoires afin de personnaliser les personnages jouables, ainsi que deux apparences pour le pod, inspirées par les personnages du jeu mobile NieR Re[in]carnation. Par ailleurs, la jaquette réversible de l’édition physique du jeu propose au recto une illustration d’Akihiko Yoshida, le character designer du jeu, et au verso une jaquette alternative mettant en avant A2, illustrée par le concept artist Koda Kazuma.