Square-Enix propose de nouvelles images pour Tactics Ogre Reborn qui arrivera le 11 novembre 2022 sur Nintendo Switch.

TACTICS OGRE: REBORN propose des graphismes haute définition retravaillés, des systèmes de combat mis à jour et des améliorations sonores considérables, avec notamment des cinématiques entièrement doublées en anglais et en japonais, des effets sonores recréés et des musiques réenregistrées en live et composées par Hitoshi Sakimoto. Les fans de la première heure comme la nouvelle génération de joueurs pourront découvrir une nouvelle expérience grâce à toutes ces améliorations.

TACTICS OGRE : REBORN se déroule dans les îles de Valeria, joyaux de la mer d’Obero, Après plusieurs années de conflits, un homme s’élève enfin pour mettre fin à la guerre : Dorgalua Oberyth. Connu comme le roi-dynaste, il a ramené la paix et la prospérité à Valeria pendant près d’un demi-siècle. Mais à sa mort, une guerre civile éclate et plonge les îles de Valeria dans une lutte sanglante opposant trois factions. Dans TACTICS OGRE: REBORN, les joueurs suivent l’histoire d’un jeune homme, Denam Pavel, qui se retrouve au cœur du conflit . Bien qu’il soit en quête de liberté et de justice, les joueurs découvriront rapidement que même les plus nobles des objectifs nécessitent de prendre des décisions impossibles.

Plus abouti que jamais, Ce RPG tactique culte renaît afin de permettre aux joueurs de se plonger dans le monde et l’intrigue de TACTICS OGRE. Dans TACTICS OGRE: REBORN, les joueurs prendront le contrôle d’une équipe d’unités sur le champ de bataille et tireront parti du système de combat au tour par tour pour agir avec stratégie et prendre l’avantage sur leur ennemi. Au fil de leur progression, ils pourront agrandir leur équipe, essayer diverses classes, armes, magies, et compétences, et prendre des décisions cruciales qui affecteront les événements à plusieurs moments de l’histoire.