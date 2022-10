Hier, la Nintendo Switch a reçu sa nouvelle mise à jour de firmware 15.0.0 et en lien avec cela, il y a également une mise à jour spécifique pour la manette. Apparemment, cette mise à jour ne concerne que la manette Pro Controller – il ne semble pas y avoir de nouveautés pour les Joy-Con.

Lorsque Nintendo fournit une mise à jour de la manette, il ne dit généralement pas ce qu’elle comprend. Cependant, ceux qui ont creusé dans la version 15.0.0 ont découvert que le firmware Bluetooth de la manette Pro a été mis à jour. Mettez à jour votre Switch Pro Controller en visitant les paramètres du système. Faites ensuite défiler jusqu’à l’onglet « Contrôleur et capteurs » et choisissez l’option « Mettre à jour les contrôleurs ». L’attente ne devrait pas être longue pour que le processus se termine.

Les notes de patch officielles de Nintendo pour la nouvelle mise à jour indiquent que l’emplacement du menu Audio Bluetooth dans les paramètres système a été déplacé, que les captures d’écran peuvent désormais être prises dans l’application Nintendo Switch Online et que des améliorations de la stabilité ont été mises en œuvre. Mais grâce au datamining, nous avons quelques détails supplémentaires. Plus précisément, la gestion des adaptateurs Ethernet a été déplacée vers son propre module d’exploitation dédié, divers messages d’erreur ont été ajoutés / modifiés, une fenêtre contextuelle a été ajoutée en cas de tentative de dépassement du volume maximal des écouteurs alors que le limiteur est activé, les listes mauvais mots (d’insultes) pour la Chine continentale ont été mis à jour, la base de données des fuseaux horaires (zoneinfo) a été mise à jour avec la dernière version de l’ICANN, et du texte relatif aux lois australiennes et néo-zélandaises sur la confidentialité a été ajouté.

