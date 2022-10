L’année dernière, nous accueillons Bravely Default II sur Nintendo Switch. Nouvel opus inédit de la série Bravely Default lancé au Japon depuis désormais dix ans sur Nintendo 3DS. A cette occasion, Square Enix et la Team Asano ont organisé un live 10ème anniversaire. En première partie du live, nous avions l’introduction du premier Bravely Default proposé en Haute définition et commenté en direct par le producer Asano et deux autres membres de l’équipe. Notamment le producer Takahashi Masashi et le designer Ikushima Naoki. C’est après cela que Asano fait une déclaration assez ambiguë autour d’un potentiel retour du premier Bravely Default. Propos que nous vous laissons en français ci-dessous avec la présentation live entière pour les intéressés comprenant la langue japonaise. Nous vous laissons éventuellement aussi notre test de Bravely Default II sur Nintendo Switch.

Voici ce que déclare le producer Asano à environ 24:30

Sur ses dix ans, nous pouvons affirmer que l’équipe s’est agrandie et que notre capacité de production également. D’un autre côté, en visionnant cette introduction de Flying Fairy (ndlr: Le premier Bravely Default au Japon avait le sous titre Flying Fairy), les fans l’espèrent très certainement et je sais que le timing était certainement le meilleur pour l’annonce d’un projet de Remaster de Flying Fairy ou d’un autre projet autour. Malheureusement, nous sommes dans une situation où je n’ai pas la capacité de vous faire ce genre d’annonce. Du moins, POUR LE MOMENT.