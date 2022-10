NIS America dévoile aujourd’hui un nouveau trailer et surtout la date de sortie de The Legend of Heroes: Trails to Azure sur Nintendo Switch.Suite aux événements qui se sont déroulés dans The Legend of Heroes: Trails from Zero, la Section Spéciale de Soutien se retrouve avec de nouveaux membres et de nouvelles missions. Cependant, les tensions qui s’intensifient dans Crossbell, ainsi que la pression exercée par les deux puissances politiques qui entourent la région, menace la sécurité de leur foyer et l’intégrité de leur équipe. The Legend of Heroes: Trails to Azure sortira sur PlayStation 4 et Nintendo Switch le 14 mars 2023 aux Etats-Unis, suivra ensuite le 17 mars 2023 en Europe et le 24 mars 2023 en Océanie. Le jeu sortira sur l’eShop comme en boutique au format physique.

A propos du jeu :

L’histoire du héros en devenir, Lloyd Bannings, continue dans Trails to Azure !

Quelques mois seulement après les événements de Trails from Zero, une paix temporaire s’est installée à Crossbell et la Section de Soutien Spécial se retrouve avec une nouvelle renommée et un nouveau statut, grâce à leurs actions héroïques.

Cependant, la paix est rapidement rompue avec la montée en puissance de multiples organisations aux mauvaises intentions. Ces tensions croissantes sont accentuées par la pression de plus en plus forte de l’Empire Erébonien et de la République de Calvard, Crossbell se trouvant entre les deux. Pour maintenir la sécurité de leur ville et la cohésion de leur équipe, Lloyd et ses alliés doivent se préparer aux menaces qui les attendent. Ils sont loin de se douter que Crossbell va bientôt devenir le théâtre d’un conflit décisif qui déterminera son avenir…

Caractéristiques :

Le destin de la cité-état : Jouez l’arc final de Crossbell, une période clé de l’univers de Trails. Que réserve l’avenir à Lloyd Bannings et ses alliés ?

: Jouez l’arc final de Crossbell, une période clé de l’univers de Trails. Que réserve l’avenir à Lloyd Bannings et ses alliés ? La meilleure unité de Crossbell : Découvrez les nouvelles fonctionnalités de combats dans Trails to Azure comme la mécanique de Burst, l’attaque par surprise et même la possibilité de personnaliser votre propre voiture. Retrouvez également quelques visages familiers de la série Trails of Cold Steel !

: Découvrez les nouvelles fonctionnalités de combats dans Trails to Azure comme la mécanique de Burst, l’attaque par surprise et même la possibilité de personnaliser votre propre voiture. Retrouvez également quelques visages familiers de la série Trails of Cold Steel ! Le pouvoir du passé : Importez vos données de sauvegarde de Trails from Zero pour vivre une histoire différente, avec des scènes d’événements supplémentaires ainsi que des scènes inédites ! Utilisez également vos données de sauvegarde de Trails to Azure pour obtenir des bonus pour le jeu Trails into Reverie à venir !