San Francisco, 17 Octobre 2022 – Niantic.inc, société créatrice de Pokémon GO et pionnière dans la Réalité Augmentée, invite les joueurs à fêter Halloween 2022 ! Du 14 au 31 octobre, les joueurs pourront profiter d’événements en jeu et habiller leur Pikmin en citrouille.

Durant l’entièreté de l’événement, les tâches se concentreront principalement sur la plantation de fleurs. Dès le 17 octobre, il sera possible de gagner des pousses dorées en accomplissant les tâches de la liste d’activités et en relevant les défis hebdomadaires. Chaque pousse dorée deviendra un Pikmin déco Citrouille violet, blanc, roc ou ailé selon le calendrier suivant :

Du 17 au 23 octobre : violet, blanc, roc et ailé.

violet, blanc, roc et ailé. Du 24 au 30 octobre : rouge, bleu, jaune, violet, blanc, roc et ailé.

rouge, bleu, jaune, violet, blanc, roc et ailé. Du 31 octobre au 6 novembre : rouge, bleu, jaune, violet, blanc, roc et ailé.

Les Pikmin déco Citrouille seront utiles pendant la deuxième partie de l’événement, les joueurs devront en faire pousser autant que possible. Toutes les cartes postales obtenues pendant l’événement comporteront un motif spécial Halloween décliné en trois versions différentes. Il sera possible de les échanger entre amis. Enfin, quatre costumes d’Halloween pour le Mii seront lancés au début de l’événement. Ils seront disponibles dans la boutique et il sera possible de se déguiser pour l’occasion !

Pour retrouver toutes les informations concernant l’événement d’Halloween dans Pikmin Bloom, veuillez consulter l’article complet du blog.