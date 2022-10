Alors la pour une surprise, Jurassic World Aftermath Collection est annoncé aujourd’hui sur Nintendo Switch pour une sortie sur l’eShop le 10 novembre prochain.

Ce jeu d’aventure VR, disponible sur Oculus Quest et Oculus Quest 2, depuis 2020, vous propose une histoire originale. Le jeu est canon aux films de la saga cinématographique et se situe deux ans après les événements du film Jurassic World et environ un an avant ceux de Jurassic World : Fallen Kingdom. Après avoir atterri en catastrophe sur Isla Nublar suite à la chute de l’attraction Jurassic World, vous devrez naviguer dans un centre de recherche (semi-)abandonné, résoudre des énigmes et trouver des indices pour tenter de vous échapper. Oh, et l’installation est remplie de dinosaures affamés, évidement.