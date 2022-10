NIS America dévoile aujourd’hui la cinématique d’ouverture de The Legend of Heroes: Trails into Reverie. Le jeu sortira en version physique à l’ été 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch.

A travers cette cinématique d’ouverture, un premier aperçu est offert aux joueurs dans lequel trois histoires se tissent ensemble afin d’atteindre la conclusion épique des arcs Crossbell et Trails of Cold Steel, tout en préparant le terrain pour un tout nouveau chapitre dans la série The Legend of Heroes.

A propos du jeu :

Lorsqu’une légende prend fin, une autre commence…

Les destins entrelacés de trois personnages de Zemuria seront déterminants dans ce chapitre culminant de la série The Legend of Heroes ! Suivez les traces du héros de guerre Rean Schwarzer, du libérateur Lloyd Bannings et du mystérieux homme masqué « C », et alternez librement entre ces trois aventures, grâce au système « Crossroads ».

Lloyd Bannings, chef de la section de soutien spécial du département de police de Crossbell, doit de nouveau se battre pour la liberté de sa ville après que les célébrations de l’indépendance de Crossbell aient été interrompues par la réapparition soudaine d’une vieille menace.

Après les événements du Grand Crépuscule, le héros d’Erebonia Rean Schwarzer et ses étudiants reprennent une vie normale sur le second campus de l’académie de Thors. Cependant, cette paix éphémère est perturbée par l’émergence d’une nouvelle menace.

Lorsque l’ancien gouverneur général de Crossbell revient soudainement et revendique la ville-état, quatre personnes mènent une mission secrète pour enquêter sur ses actions. Leur chef est « C », un individu masqué qui semble utiliser le même nom de code que celui du chef du Front de la libération impériale. Mais dans quel but ?

Caractéristiques :

Un trio légendaire : Découvrez trois arcs scénaristiques différents et passez de l’un à l’autre à tout moment grâce au système de « Crossroads ». De plus, découvrez des événements secondaires venant enrichir l’histoire des personnages et le monde de Zemuria.

: Découvrez trois arcs scénaristiques différents et passez de l’un à l’autre à tout moment grâce au système de « Crossroads ». De plus, découvrez des événements secondaires venant enrichir l’histoire des personnages et le monde de Zemuria. De la rêverie à la réalité : Entrez dans le Corridor de la Vraie Rêverie, qui vous permet de rencontrer et de recruter de nouveaux personnages à travers Zemuria, d’entrer dans des donjons générés aléatoirement pour tester votre courage et de jouer à une variété de mini-jeux.

: Entrez dans le Corridor de la Vraie Rêverie, qui vous permet de rencontrer et de recruter de nouveaux personnages à travers Zemuria, d’entrer dans des donjons générés aléatoirement pour tester votre courage et de jouer à une variété de mini-jeux. Modèles de combats : Utilisez les arts, les ordres et employez des tactiques astucieuses pour pouvoir l’emporter au combat. Maîtrisez le nouveau système « United Front » et exploitez la puissance de vos alliés pour décimer vos ennemis tout en vous renforçant.

Informations :

Date de sortie : Été 2023

Été 2023 Plateforme(s) : PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch

PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch Genre : RPG

RPG Joueur(s) : 1

1 Texte : Anglais

Anglais Voix : Japonais

Japonais PEGI : 18

18 Editeur : NIS America, Inc.

NIS America, Inc. Développeur : Nihon Falcom