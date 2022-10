Loop8 : Summer of Gods a été daté pour le Japon. Le jeu de rôle sur le passage à l’âge adulte sortira le 16 mars 2023 au Japon. XSEED et Marvelous ont annoncé Loop8 : Summer of Gods pour chez nous en septembre dernier mais aucune date précise n’a encore été communiquée. La seule confirmation donnée est que le jeu est en bonne voie pour une sortie au printemps 2023 en Amérique du Nord et en Europe.

Kukoos: Lost Pets sortira le 6 décembre sur Nintendo Switch via l’eShop.

Bienvenue dans le monde palpitant des Kukoos ! Sur une planète recouverte d’eau, les Kukoos, une espèce amusante à l’esprit aventurier, vivent sur la seule île capable d’abriter l’arbre Kukoo. Après avoir essuyé un fiasco suite à une expérience visant à rendre leurs animaux de compagnie plus obéissants, les Kukoos doivent désormais retrouver leurs compagnons devenus aussi agressifs que turbulents, et reprendre le contrôle, afin de restaurer l’harmonie du paisible arbre Kukoo. Explorez des mondes secrets au cœur de l’arbre Kukoo pour retrouver vos amis et mettre un terme à la révolte des compagnons !

Cet adorable jeu de plateformes en 3D vous poussera à explorer le vaste univers riche en couleurs des Kukoos, où vous prendrez le contrôle de tout un tas de compagnons afin d’utiliser leurs capacités individuelles pour affronter des boss uniques, découvrir des objets à collectionner dissimulés et résoudre d’anciens puzzles. Explorez par vous-même ou collaborez avec un maximum de trois amis pour profiter d’une aventure à quatre comme vous n’en avez jamais vue !

En mode « La clé, c’est de collaborer ! », vous jouez avec douze Kukoos différents et vous collaborez avec un maximum de cinq compagnons, utilisant leurs capacités uniques pour résoudre des puzzles et vaincre vos ennemis.

En mode « Inviter des amis en cours de route », jouez en multijoueur coopératif jusqu’à 4 pour quatre fois plus de divertissement !

Des lieux fantastiques à explorer. Découvrez de vastes mondes colorés chacun avec ses propres biomes, ses secrets, ses résidents dangereux et ses merveilles naturelles.

Des personnages charismatiques. Faites la rencontre d’un groupe de personnages adorables et inoubliables lors de l’exploration des mondes des Kukoos, et observez l’histoire prendre vie avec les magnifiques cinématiques et le doublage intégral des personnages.

Continuez de vous amuser. Déverrouillez des niveaux supplémentaires en obtenant assez de pièces dans chaque monde et rejouez l’aventure avec différents compagnons pour découvrir de nouveaux secrets !

Totally Accurate Battle Simulator sortira finalement le 3 novembre pour 19€99. Une mise à jour « Map Creator » sera également publiée le même jour pour toutes les plateformes, dont vous pouvez trouver une bande-annonce ci-dessous.

Admirez-les se battre dans des simulations où la physique est totalement bancale. Si vous finissez par en avoir marre des plus de 100 personnages à votre disposition, vous pouvez toujours en créer des nouveaux dans le créateur d’unité. Vous pouvez également envoyer vos personnages se battre contre ceux de vos amis ou d’inconnus du monde entier dans le mode multijoueur en ligne !

Pilgrims sortira finalement le mois prochain sur Nintendo Switch, le 3 novembre pour 4€99.

Pilgrims est un jeu d’aventure joyeux créé par l’équipe de Machinarium et Samorost. Explorez l’univers à la recherche de nouveaux amis, riez avec vos compagnons de voyage et aidez-les à terminer leurs historiettes de la façon que vous préférez. Combien de solutions différentes trouverez-vous ?

Le jeu vous plaira si vous aimez :

– La bonne humeur : ne le battez pas, jouez avec ! Résolvez les différentes tâches à l’aide de dizaines d’objets et de personnages uniques sans avoir à suivre une seule voie toute tracée.

– La rejouabilité : avec 45 succès, Pilgrims est conçu pour être joué plusieurs fois. Arriverez-vous à tous les obtenir ?

– Le côté fait main : des centaines d’animations uniques et de bruitages sur mesure pour d’innombrables dénouements humoristiques et inattendus. Découvrez-en un maximum !

– Les bonnes bandes-son : Floex (Machinarium, Samorost 3) remet le couvert avec son mix d’instruments live et d’électro organique, flanqué pour l’occasion de guests à la guitare et à la clarinette.

Belle surprise du jour avec Raiden III X Mikako Maniax, une nouvelle édition du jeu de tir à défilement sur Nintendo Switch. Le jeu sortira le 23 février 2023 au Japon. Moss prévoit une édition physique standard ainsi qu’une édition limitée. Cette dernière contient un diorama en papercraft, un CD de la bande sonore à deux disques et une boîte spéciale avec une jaquette interchangeable. Raiden III X Mikako Maniax n’a pas encore été annoncé pour l’ouest, mais cette nouvelle pourrait suivre à une date ultérieure.

Raiden III, un shoot’em up populaire sur console et arcade, fait ses débuts sur les dernières plates-formes avec des remixes de musique de fond par de merveilleux artistes produits par Game Center Mikado. Chaque scène et chaque combat de boss renaît avec un goût différent d’arrangements musicaux SIDEA et SIDEB. Parmi les artistes proposés figurent GoSatoBan, Heavy Metal Raiden, Fantom Iris, O.T.K., Soshi Hosoi, Daisuke Matsumoto, Cosio, Keishi Yonao, Ryu☆, Raito et Yu Shimoda.

De nouveaux éléments exclusifs à Mikado Maniax – Il y a plus de 20 pistes de musique de fond améliorées ! Un nouveau mode sonore a également été mis en place pour vous permettre de régler librement la musique de fond de chaque étape, afin que vous puissiez vivre le monde de Raiden III à votre guise. Il existe également une fonction de personnalisation du fond d’écran et un mode d’écran vertical pour les écrans tournants, offrant un sentiment d’immersion encore plus grand. Une nouvelle fonction de détection des coups peut être activée ou désactivée pour faciliter le jeu des débutants.

Des modes de jeu plus faciles à jouer – Le jeu est équipé de plusieurs modes de jeu, dont le mode « Gameplay », qui est un portage complet du jeu d’arcade ; le mode « Score Attack », dans lequel les joueurs s’affrontent pour obtenir le meilleur score à chaque étape ; le mode « Boss Rush », dans lequel vous rencontrez les armes des boss les unes après les autres ; et bien d’autres encore.

Classements en ligne et téléchargements de rediffusion – Le nouveau mode « Classement mondial » propose des classements en ligne ainsi qu’une fonction « Publication de rediffusion » qui vous permet de partager vos parties en ligne. Partagez votre jeu enregistré personnellement avec des joueurs de tout le pays, ou étudiez le jeu de vos rivaux. Utilisez la fonctionnalité en ligne du jeu pour affronter des joueurs du monde entier.

Aksys games a annoncé qu’un portage sur Nintendo Switch de leur titre de 2008 « Record of Agarest War » qui arrivera sur la console hybride en mars 2023.

Record of Agarest War sortira sur Nintendo Switch en mars 2023 !

Le classique culte est de retour ! RPG de stratégie épique proposant plus de 100 heures de jeu (sans compter les missions annexes/bonus), le destin d’Agarest est entre vos mains, ainsi que votre réputation auprès des dames. Choisissez une épouse à la fin de votre aventure et donnez naissance au héros jouable de la prochaine génération. Perfectionnez les attaques collaboratives en positionnant vos forces sur le champ de bataille et attendez le bon moment pour enchaîner des attaques combo massives en utilisant plusieurs membres du groupe, que ce soit en mêlée ou à distance.

Hot Springs Story 2 sortira le 27 octobre sur Nintendo Switch pour 14€. Contrairement au premier, disponible ici, on ne sait pas encore si le jeu sera traduit en Français, même si de plus ne plus de jeux de Kairosoft le sont.

Dans cette simulation unique en son genre, construisez et gérez votre propre complexe du bout des doigts et devenez le numéro 1 ! Grâce aux chambres, aux restaurants, aux salles de jeux et aux bains que vous aurez judicieusement positionnés, vous attirerez de nombreux clients dans votre complexe. Faites-en un paradis des bains, et amenez-le vers la gloire ! Créez le jardin zen de vos rêves et décorez-le de lanternes, de pins, d’azalées et de bien d’autres choses encore… ! Déchaînez vos instincts créatifs pour attirer des célébrités en tout genre, comme des pop stars, ou encore des écrivains de renom. Avez-vous l’étoffe d’un entrepreneur ? Montrez ce dont vous êtes capable !

Bravery and Greed est un beat ’em up, roguelite, dungeon crawler jouable jusqu’à 4 joueurs. Choisissez parmi 4 classes, prenez part à des combats profonds et efficaces, et découvrez une multitude de modes compétitifs ou coopératifs avec vos amis, en local et/ou en ligne. La richesse ou la mort!

Bravery & Greed a désormais une date de sortie. Le jeu du développeur Rekka Games et de l’éditeur Team17 sera disponible sur Nintendo Switch en version numérique le 15 novembre 2022.

Un système de combat complexe et efficace. De la puissante Amazone, au valeureux Guerrier, en passant par le Voleur agile ou le Sorcier excentrique (et son fidèle élémentaire), chaque classe possède un gamme de puissantes attaques combo. Parez, esquivez, et déchaînez des attaques spéciales destructrices pour vaincre des monstres, des boss, et même vos amis.

De la puissante Amazone, au valeureux Guerrier, en passant par le Voleur agile ou le Sorcier excentrique (et son fidèle élémentaire), chaque classe possède un gamme de puissantes attaques combo. Parez, esquivez, et déchaînez des attaques spéciales destructrices pour vaincre des monstres, des boss, et même vos amis. PvE et PvP. Explorez des paysages saisissants dans le mode Aventure, et frayez-vous un chemin à travers les biomes et les boss en quête de runes pour atteindre la Forteresse céleste. Faites équipe avec vos amis et repoussez des vagues d’ennemis dans le mode Horde ou réglez vos différends avec le mode PvP ou chacun pour soi.

Explorez des paysages saisissants dans le mode Aventure, et frayez-vous un chemin à travers les biomes et les boss en quête de runes pour atteindre la Forteresse céleste. Faites équipe avec vos amis et repoussez des vagues d’ennemis dans le mode Horde ou réglez vos différends avec le mode PvP ou chacun pour soi. Des personnages personnalisables. Choisissez votre classe et prenez rapidement d’autres décisions qui changeront vos compétences. Les aspects du Chaos, de l’Ordre, des Ténèbres et de la Vie des arbres de compétences augmentent vos compétences et confèrent des capacités spéciales, et une myriade de butins rendra chaque partie unique et pleine de possibilités.

Choisissez votre classe et prenez rapidement d’autres décisions qui changeront vos compétences. Les aspects du Chaos, de l’Ordre, des Ténèbres et de la Vie des arbres de compétences augmentent vos compétences et confèrent des capacités spéciales, et une myriade de butins rendra chaque partie unique et pleine de possibilités. La cupidité est infinie. Dans Bravery and Greed, débloquez du contenu et des améliorations incroyables en montant de niveau avec de l’or. Soyez cupide, ramassez des pièces, pillez des coffres, volez les bourses d’or de vos alliés en les réanimant, ou raflez le butin en premier après un combat. La richesse ou la mort !

The Big Catch sortira sur Nintendo Switch. Filet Group a pu assurer le financement du jeu grâce au soutien des fans sur Kickstarter. De plus, plusieurs stretch goals ont été atteints, notamment un mode Sound Test, un personnage jouable supplémentaire et … la sortie sur Nintendo Switch. Au total, la campagne a permis de récolter 241 747 dollars canadiens (soit environ 179 900€).