Comme annoncé en avril, tous ceux qui possèdent déjà le jeu de base ARK : Survival Evolved sur Nintendo Switch recevront une refonte complète des fonctionnalités, des graphismes et de l’optimisation. Le Studio Wildcard a passé un contrat avec un développeur tiers talentueux qui réécrit l’intégralité du code d’ARK Switch depuis le début, en le développant sur la dernière version d’Unreal Engine 4. Toutes les données de progression et de sauvegarde des joueurs Switch existants seront conservées.

Les principales nouveautés d’ARK : Ultimate Survivor Edition pour la Nintendo Switch sont les suivantes :

De nouvelles cinématiques pour étoffer l’histoire d’ARK : Survival Evolved.

Prise en charge des serveurs personnalisés par les réseaux de serveurs Nitrado.

Mode « Jeunes explorateurs » : Voyagez à travers les époques dans ce nouveau mode éducatif. Explorez l’île d’ARK pour découvrir et apprendre les étonnantes créatures préhistoriques qui ont inspiré le jeu. Approprié même pour les plus petits survivants !

Les informations officielles:

ARK : Survival Evolved recevra bientôt un patch sur Nintendo Switch, qui permettra aux joueurs de découvrir une version nettement améliorée du jeu, entièrement reconstruite dans la dernière version d’Unreal Engine. Les joueurs remarqueront immédiatement des visuels améliorés, des performances accrues et une taille d’installation réduite.

Le développement du titre Switch a été repris par Grove Street Games. Nous avons travaillé toute l’année sur cette version améliorée d’ARK : Survival Evolved et nous sommes impatients que les joueurs puissent mettre la main dessus. Nous allons soutenir ce jeu avec des mises à jour de contenu et des corrections nécessaires pendant longtemps. Si vous avez besoin d’aide pour quoi que ce soit, rendez-vous sur grovestreetgames.com/support où vous pourrez accéder à notre base de connaissances et remplir un ticket d’assistance pour obtenir de l’aide sur un problème spécifique.

Données de sauvegarde – Nous avons fait de gros efforts pour nous assurer que toutes les données de sauvegarde soient transférées dans la nouvelle version du jeu. Par mesure de précaution, nous vous recommandons d’effectuer les opérations suivantes avant de télécharger le patch :

Retirez les objets des emplacements 9 et 10 de la barre d’outils.

Ne pas avoir d’apparitions en cours ou de recettes d’artisanat.

Les joueurs conserveront tous leurs objets, leurs apparitions et leurs structures. Les joueurs peuvent rencontrer les problèmes suivants en raison de la modification des fichiers de sauvegarde :

Le feuillage peut réapparaître à l’intérieur de votre base.

Il se peut que vous perdiez vos paramètres d’options personnalisés.

Toutes les structures laissées en place seront automatiquement désactivées.

Le brouillard de guerre sera réinitialisé sur votre carte en jeu.

Il se peut que vous deviez réappliquer vos points de gain de niveau et d’engramme.

Vous devrez peut-être redécouvrir les notes d’exploration précédemment débloquées.

Serveurs – Avant le lancement, nous ajustons le nombre maximum de joueurs sur tous les serveurs officiels à 40. Cette mesure vise à garantir une expérience multijoueur fluide pour tous les joueurs au lancement. Nous serons très attentifs aux performances des serveurs et nous envisagerons d’augmenter le nombre maximum de joueurs après le lancement.

Les serveurs officiels ne seront pas effacés. Ils seront temporairement mis hors ligne 24 heures avant le lancement pour être mis à jour. Une date et une heure précises seront annoncées prochainement.

Des serveurs non officiels seront disponibles à la location auprès de Nitrado au lancement du jeu.

Le menu d’accueil/de connexion a été renommé en mode solo, où nous avons affiné les menus afin d’offrir une expérience plus rationnelle pour démarrer une partie en solo. Bien que le mode solo soit pleinement présent, veuillez noter que le jeu local et les sessions non dédiées sont supprimés du jeu au lancement. Ils ont besoin d’un peu plus de temps en développement pour résoudre certains problèmes, et nous avons l’intention de les ramener dans un patch post-lancement.

Quand le patch sera-t-il publié ?

Malheureusement, la situation environnementale dans le nord-ouest du Pacifique a retardé la date de sortie prévue le 25 octobre. Le patch et le DLC seront désormais disponibles début novembre. Les joueurs doivent s’attendre à un téléchargement d’environ 6,5 Go. Après le téléchargement du patch, la taille de l’installation d’ARK : Survival Evolved sur votre Switch passera d’environ 11,7 Go à 6,5 Go.

De combien d’espace ai-je besoin pour les cartes ?

Chaque carte nécessite environ 1 à 2 Go d’espace de stockage. Veuillez consulter la liste de la boutique eShop pour connaître la taille finale des fichiers avant le téléchargement. Toutes les cartes (sauf The Island) sont des téléchargements facultatifs.

Quand les cartes sont-elles disponibles ?

Scorched Earth est disponible le jour du lancement de ARK : Ultimate Survivor Edition. Si vous possédez déjà ARK : Survival Evolved, vous pouvez obtenir Scorched Earth en achetant le Season Pass (qui donne également accès à Aberration et Extinction dès leur sortie) ou la mise à niveau Ultimate Survivor (qui donne accès à toutes les cartes d’extension dès leur sortie).

Quand les autres cartes d’extension seront-elles disponibles ?

Nous prévoyons la sortie d’Aberration en décembre 2022, suivie d’Extinction au premier trimestre 2023, puis des parties 1 et 2 de Genesis au deuxième trimestre 2023.

Qu’est-ce que ARK : Dinosaur Discovery ?

ARK : Dinosaur Discovery est une aventure sans pression, adaptée aux enfants et remplie de faits sur les dinosaures, destinée aux joueurs de tous âges. Tous ceux qui possèdent ARK : Survival Evolved, quelle que soit la date d’achat du jeu, peuvent télécharger gratuitement ARK : Dinosaur Discovery dès sa sortie sur l’eShop. Le jeu sera disponible à l’achat pour tous ceux qui ne possèdent pas ARK : Survival Evolved.