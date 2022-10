Sorti en 2019 sur PC, Crossroads Inn installe sa taverne sur la dernière console de Nintendo. Les critiques à sa sortie étaient très mitigées car les joueurs regrettaient de nombreux bugs en tout genre. Pourtant, le studio Klabater n’est pas un inconnu dans le monde du jeu vidéo. Editeur de Legend of Keepers, Effie ou Big Pharma, Klabater réalise également ses propres jeux avec notamment The Amazing Circus. Si les premiers cités sont à priori des réussites, on ne peut pas en dire autant du dernier (voir notre test ici). Voyons donc si cette fois, le studio polonais a réussi son coup.

Le fabuleux destin d’un aubergiste

Le royaume de Delcrys est en deuil. Le roi est mort. Pourtant, il avait l’air en bonne santé. Après la mort mystérieuse de ses enfants, cela fait beaucoup. Des rumeurs se propagent et l’annonce d’une maladie cardiaque royale ne convainc pas grand monde. Sans héritier du trône bien identifié, le royaume est à la merci de ses voisins et de nombreuses personnes se verraient bien avec les pleins pouvoirs.

Pendant ce temps, un vieil aubergiste proche de la retraite tente d’apprendre le métier à son neveu. Mais celui-ci ne sait pas qu’il est destiné à de plus grandes choses …

C’est ainsi que débute l’histoire principale du jeu. Vous l’aurez donc compris, nous sommes ici dans un univers médiéval où la lutte pour le pouvoir faire rage en coulisse.

Un jeu mêlant gestion et RPG

L’histoire et l’univers du jeu sont pleinement intégrés dans ce jeu de gestion de taverne. Dans le mode campagne et les six scénarios secondaires disponibles, vous serez amené à discuter avec différents protagonistes et à bien choisir vos réponses afin de lier, ou non, des relations avec eux, pour le bien de votre commerce. Ainsi, vous développerez des compétences qui pourront faire changer le cours de l’histoire principale. Le scénario n’étant pas linéaire, il sera possible de voir douze fins différentes en fonction de vos choix.

En revanche, si vous voulez vous concentrer pleinement sur la partie gestion, le mode bac à sable est fait pour vous.

Jouabilité, ou es-tu ?

Sur le papier, nous avons donc un jeu original avec un univers intéressant. Mais malheureusement, une fois le jeu en main, c’est une autre affaire. La comparaison avec d’autres jeux de gestion est frappante. Nous n’avons pu nous empêcher de comparer ce jeu avec Two Point Campus (dont notre test est ici) qui est sorti cet été. Alors que le jeu de Two Point Studio jouit d’une jouabilité et d’une ergonomie très bien optimisées pour la Nintendo Switch, Crossroads Inn, lui, est un véritable calvaire à manipuler.

Première chose à noter : un curseur de souris. Oui, bien que nous ne soyons pas sur un ordinateur, nous avons un curseur à bouger avec le stick gauche. Lorsque nous allons sur le bord de l’écran, la caméra bouge. Mais les menus sont situés sur les bords, donc, parfois, la caméra bouge sans le vouloir. Il existe bien quelques raccourcis pour accéder aux menus, mais ce n’est pas intuitif du tout.

Ensuite, la gestion de la caméra est très mal faite. Il est possible de manipuler la caméra avec le stick droit. Jusque-là rien d’anormal si ce n’est que pour zoomer et faire pivoter la caméra, il faut appuyer sur le stick en même temps qu’on le dirige vers la droite ou la gauche pour les rotations, et vers le haut ou le bas pour le zoom. A la longue, cela devient très usant et pénible car on finit par zoomer/dézoomer alors que ce n’est pas ce qu’on veut. Sachant que dans un jeu de gestion, la caméra est très importante pour placer correctement des objets, cela devient très handicapant.

C’est tout ? Eh bien non. Les menus situés en haut à gauche ainsi que sur la droite ne sont pas intuitifs. Pour construire quelque chose, nous devons « cliquer » (rappelez-vous, la souris) sur « Construire » avant de pouvoir placer un objet. Si vous vous êtes trompé, vous devrez cliquer sur « Supprimer ». Cela fait donc de nombreux allers-retours sur les menus qui deviennent vite fatiguant.

Pour couronner le tout, les textes sont écrits en tout petit. Que cela soit sur grand écran ou en version nomade, nous avons souvent du nous rapprocher de l’écran pour lire les différents textes.

Ce n’est pas clair

Concentrons-nous maintenant sur le gameplay. Un peu comme dans Two Point Campus et Two Point Hospital, nous devons gérer un établissement en achetant du mobilier et en recrutant des employés. Dans notre cas, nous sommes gérant de taverne. Ainsi, il faudra équiper votre bâtiment de tables et de chaises, mais aussi d’une cuisine équipée ainsi que des chambres d’hôtes et ensuite une salle de jeux. Tout cela à un coût et votre budget n’est pas illimité.

Pour récolter de l’argent, il faudra répondre aux besoins de vos clients. Que cela soit pour boire, manger, dormir ou jouer, si vos invités sont satisfaits, ils vous récompenseront avec quelques pièces d’or. Mais pour les satisfaire, il vous faudra obtenir la matière première dans les villages autour de vous au meilleur prix. Que cela soit le vin ou la nourriture, le prix varie en fonction de l’endroit dans lequel vous vous fournissez.

Une fois tout cela livré à la taverne, votre cuistot devra cuisiner et réaliser les bons petits plats que vous avez mis au menu. Car oui, c’est vous qui choisissez les plats que vous préparez. Mais vous ne choisissez pas au hasard. Chaque plat, qui requiert certains ingrédients particuliers, plaira à un groupe social bien spécifique. Si votre établissement est fréquenté par les hors-la-loi, ils préféreront un bon plat rustique à base de saucisse dans le noir. En revanche, si ce sont des paysans, une décoration florale et une bonne soupe avec du pain les contenteront. Vos préparations dépendront donc de la clientèle visée.

Pour faire tout cela, il vous faut des employés. Vous pourrez par exemple recruter un cuisinier, une aide-ménagère ou un homme à tout faire. En fonction de ses caractéristiques, votre employé pourra effectuer des tâches bien précises.

Malheureusement, tout ceci n’est pas clair du tout. Nous avons du mal à mettre nos employés au travail sur une tâche bien précise. Il est possible d’affecter des priorités plus ou moins importantes mais nous n’avons pas toujours l’impression que cela change quoi que ce soit.

En somme, le gameplay s’inspire encore une fois de bons jeux de gestion mais les interfaces ne sont pas aussi claires et nos possibilités d’action sont assez restreintes.

En ce qui concerne les graphismes, par contre, c’est tout à fait correct, sans être très beau non plus. De plus, la musique qui nous accompagne est très bien dans le thème médiéval du jeu.

Conclusion 4.8 /10 Crossroads Inn : A Fantasy Tavern Sim tente de s'inspirer de bons jeux de gestion sans y parvenir. Malgré un univers médiéval intéressant et un soupçon de RPG mêlé à la partie gestion, il est difficile de recommander ce jeu. Les nombreux problèmes de jouabilité, la mauvaise gestion de la caméra et le gameplay fouillis font de ce jeu au concept ambitieux une grosse déception. LES PLUS Un bel univers

Une bande son correcte

Un concept mêlant jeu de gestion et RPG LES MOINS Un curseur de souris … sur Switch ?

La gestion de la caméra désastreuse

Des textes peu lisibles

Des menus compliqués

Un gameplay pas clair

La gestion des employés compliquée

