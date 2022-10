C’est le drama le plus bruyant et ridicule à la fois de la sphère vidéoludique depuis un bon moment, l’actrice Hellena Taylor à l’origine de la voix de Bayonetta enlise encore plus sa réputation suite a son dernier tweet.

Pour ceux n’ayant pas suivi l’histoire depuis le début, voici notre article reprenant l’appel au boycott de la part de l’actrice.

La semaine dernière, une réponse de Bloomberg sur l’affaire confirmait qu’au final l’actrice n’était pas censée être payée que 4000$ mais plutôt entre 15K$ et 20K$ pour doubler le jeu sur 5 sessions de 4 heures. Ce qui a eu comme impact de totalement décrédibiliser la doubleuse originale de la sorcière aux yeux d’internet. D’autant plus que des rumeurs auraient fait état d’une demande de salaire à 6 chiffres + une commission sur les ventes du jeu, offre qui aurait tout naturellement été refusée par Platinum Games.

Hellena Taylor vient de tweeter un thread sur lequel elle souhaite se justifier face aux accusations, ce thread ayant l’effet inverse total puisqu’il vient confirmer la version de Bloomberg et confirme donc ses mensonges par omission.

It has come to my attention that some people are calling me a liar and golddigger. I feel the need to defend myself and my reputation in the industry. See thread #PlatinumGames #Nintendo #Bayonetta #Bayonetta3 #Bayonutters #Boycott #NintendoEurope #NintendoAmerica #NintendoJapan

Quand j’ai posté mon thread vidéo, j’ai expliqué que leur première offre de 10K$ était trop basse. Gardez à l’esprit que c’est une franchise a 450 millions de dollars (sans compter le merch). J’ai donc écrit a Hideki Kamiya […] j’ai donc eu droit a une augmentation de 5000$. J’ai donc refusé de doubler le jeu, je n’ai plus rien entendu de leur part pendant 11 mois. Puis on m’a proposé un salaire de 4000$ pour doubler quelques lignes […] J’ai été payé un salaire très faible pour le premier jeu (3000 livres sterling) et un peu plus pour le second. Je voulais doubler Bayonetta, j’ai de l’intérêt pour la franchise depuis 2011.

L’espace réponse de ce thread est bien entendu rempli de citations de ses vidéos en contraste de ce qui est écrit, le tout venant enfoncer encore plus l’actrice qui continue de grossir les traits de cette affaire, notamment sur la valeur totale de la franchise qui d’après des calculs serait 6 fois moins élevée que ce qu’elle prétends.

