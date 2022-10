Wayforward nous présente un nouveau personnage jouable à travers ce nouveau trailer : Marian, la combattante Badass. Pour les anciens joueurs, il s’agit de la petite amie de Billy Lee qu’on devait sauver dans Double Dragon. On peut maintenant dire avec cette évolution de chara-design qu’il est loin le temps où elle était une demoiselle en détresse.

Pour rappel, River City Girls 2 sortira sur PS4 et 5, Xbos One et series X|S, PC et Nintendo Switch le 1er Décembre au Japon (voir ici). Toujours pas de date officielle pour le reste du monde.

Check out the trailer for Marian, one of the new playable characters in River City Girls 2! No longer a damsel in distress, this hard-hitting grappler/boxer from the Double Dragon series is ready to bring the hurt to the bad guys! https://t.co/Lp19ZFjPyb pic.twitter.com/4otpIEzdNY

— WayForward (@WayForward) October 24, 2022