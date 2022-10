Londres, Royaume-Uni – 27 octobre, 2022 – PQube et le développeur Petoons Studio ont le plaisir de présenter la dernière bande-annonce du jeu : » Curse of the Sea Rats » ! Il sortira sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One début 2023 !

Plateforme et combat classiques de type metroidvania : Explorez et combattez dans une grande variété de lieux intrigants le long de la côte irlandaise du 18e siècle.

4 héros emblématiques avec des styles de jeu et des arbres de compétences individuels : Développez vos compétences en tant que David Douglas, Buffalo Calf, Bussa et Akane Yamakawa.

Des animations et des dessins à la main époustouflants : l'animation 2D inspirée des grands films d'animation se combinant parfaitement avec les environnements détaillés en 3D.

Devenez spirituel : Récoltez de l'énergie spirituelle et utilisez-la pour améliorer vos personnages grâce à des arbres de compétences riches!

Coopération locale jusqu'à 4 joueurs : Passez de l'un à l'autre à n'importe quel moment grâce à la flexibilité du mode coopération locale.

Des combats de boss stimulants : Affrontez l'équipe d'élite de Flora Burn ! Étudiez et apprenez leurs schémas d'attaque complexes pour sortir victorieux.

Collection d'objets et gestion de l'inventaire : Cherchez des trésors cachés et achetez des objets à l'intendant pour vous donner l'avantage au combat.

Lancement début 2023 sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One !

Embarquez dans une aventure épique, animée à la main, de type « ratoidvania », où votre équipage a été transformé en rats par une sorcière pirate ! Explorez un monde riche et non linéaire, rempli de plateformes d’action, de boss difficiles et débloquez des capacités uniques, seul ou en coopération locale !

DÉCOUVREZ LE GROUPE DES RATS !

David Douglas – Le rat des mers casse-cou

Un colon américain qui a rejoint l’armée continentale pour combattre l’Empire britannique, c’est un homme à tout faire qui peut se battre de différentes manières. Avec son sabre, il possède une bonne vitesse et une bonne portée, ainsi qu’un coup dévastateur en plein vol. En parallèle, David dispose de son fidèle pistolet pour des attaques à distance puissantes.

Avec une affinité élémentaire pour le feu, il peut débloquer plusieurs capacités pyro :

Wild Fire qui augmente les dégâts des sorts et brûle les ennemis au fil du temps

Flaming Discharge qui permet de projeter une vague de feu, causant des dégâts magiques en zone.

Blazing Tornado qui lui permet de projeter un énorme lance-flammes pour infliger d'énormes dégâts !

Buffalo Calf – La féroce chasseuse cheyenne

Capturée pour s’être introduite dans un campement britannique et avoir libéré leurs chevaux pendant que les soldats dormaient. Buffalo Calf est une combattante rapide comme l’éclair, équipée de deux dagues qu’elle peut utiliser pour des attaques à distance et d’autres plus rapprochés.

Avec une affinité élémentaire pour l’air, Buffalo Calf peut infuser ses dagues avec une charge électrique pour donner un bonus de choc supplémentaire aux ennemis sans méfiance. Elle peut aussi utiliser :

Piercing Storm provoque une pluie de couteaux mortels depuis le ciel.

Thunderbird est une invocation puissante et coûteuse en énergie spirituelle, mais permet d'infliger des dégâts magiques à quiconque a la malchance de se trouver sur son chemin !

Bussa – Le bagarreur Bajan

Originaire de l’île de la Barbade, Bussa est un esclave fugitif qui a échappé à ses oppresseurs pour devenir un chef rebelle luttant contre ceux qui l’ont asservi. Il n’y a pas de meilleur bagarreur, et ses crochets dévastateurs sont mortels à bout portant. Bussa utilise sa taille à son avantage, frappant les ennemis au sol depuis le haut et utilisant son immense force pour bloquer les attaques.

Bussa a une affinité élémentaire avec la terre, ce qui lui permet de déclencher un tremblement de terre juste devant lui, mais aussi :

Heavy Drill permet à Bussa de tourner rapidement sur lui-même et de frapper tous ceux qui se trouvent sur son chemin.

Survivor qui donne à Bussa la capacité d'endurer une attaque mortelle.

Rock Rain qui provoque une pluie de rochers depuis le ciel, tombant sur les ennemis proches.

Akane Yamakawa – L’Onna-bugeisha

Akane est une guerrière entraînée par le Shogun et son habileté avec un naginata est incontestable. Son impressionnante portée lui permet d’exceller dans les combats à moyenne et longue portée, ce qui lui permet de tenir ses ennemis à distance. Elle est agile et acrobatique, avec des frappes rapides et des coups de poignard précis.

Akane, la plus calme et la plus gracieuse de l’équipage, a une affinité élémentaire avec l’eau qui lui permet de lancer :

Typhon, un torrent qu'elle utilise pour se propulser en avant !

Water Shield, un bouclier qui inflige des dégâts à toute personne qui s'approche trop près.

Ice Breaker, qui confère une résistance aux dégâts.

Water Fall, qui permet à Akane de recharger son énergie lors de longs combats.

, qui permet à Akane de recharger son énergie lors de longs combats. Tsunami, qui lui permet d’invoquer un terrifiant raz-de-marée qui s’abat sur ses ennemis.

LES ÉDITIONS PHYSIQUES ARRIVENT DÉBUT 2023 !

Les éditions physiques de ‘Curse of the Sea Rats’ peuvent être précommandées dès maintenant sur notre site officiel ! Visitez le lien ci-dessous pour obtenir votre exemplaire sur Nintendo Switch, PlayStation 5 ou PlayStation 4.