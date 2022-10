SIGNALIS, le jeu d’horreur de rose-engine et Humble Games tant attendu, est désormais disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, au prix conseillé de 19,99 €.

SIGNALIS est un jeu d’horreur et de survie classique prenant place dans un futur dystopique où l’humanité a découvert un sombre secret. Levez le voile sur un mystère cosmique, échappez à des créatures effrayantes et fouillez les recoins d’un complexe gouvernemental extraterrestre dans la peau d’Elster, une technicienne Replika en quête de ses rêves oubliés.

L’histoire de SIGNALIS débute quand Elster se réveille de cryostase dans une épave de vaisseau. En rade sur une planète glacée, elle entame un périple dans les profondeurs inconnues de la planète.

CARACTERISTIQUES :

Un gameplay d’horreur et de survie classique – Vivez dans la peur et l’appréhension tandis que vous serez confronté à des horreurs étranges, gérerez vos maigres ressources et chercherez désespérément des solutions à des énigmes retorses.

– Vivez dans la peur et l’appréhension tandis que vous serez confronté à des horreurs étranges, gérerez vos maigres ressources et chercherez désespérément des solutions à des énigmes retorses. Des endroits froids et lointains – Explorez les recoins sombres d’un vaisseau abandonné, découvrez le destin mystérieux des occupants d’une installation condamnée et cherchez ce que cela cache.

– Explorez les recoins sombres d’un vaisseau abandonné, découvrez le destin mystérieux des occupants d’une installation condamnée et cherchez ce que cela cache. Un rêve sur un rêve – Découvrez un récit de science-fiction abordant des thèmes comme l’identité, la mémoire et la terreur de l’inconnu, s’inspirant des classiques du cosmicisme et des œuvres de Stanley Kubrick, Hideaki Anno et David Lynch.

– Découvrez un récit de science-fiction abordant des thèmes comme l’identité, la mémoire et la terreur de l’inconnu, s’inspirant des classiques du cosmicisme et des œuvres de Stanley Kubrick, Hideaki Anno et David Lynch. Une vision saisissante – Errez dans un cauchemar brutaliste renforcé par des animations fluides en 3D, des jeux d’ombre et de lumières dynamiques, et des effets de transparence complexes, le tout ponctué de cinématiques animées et scénarisées.