Atari célèbre son cinquantièmre anniversaire et propose à cette occasion une compilation anniversaire plutôt généreuse en contenu, car par moins de 90 jeux seront proposés ! Ces derniers seront issus de consoles allant de l’Atari 2600 à la Lynx (la console portable d’Atari), en passant par la Jaguar (la première console « 64 bits » de l’époque). Vous pourrez également retrouver des interviews vidéo de développeurs ayant travaillé pour la firme.

Atari 50 The Anniversary Celebration est donc attendu pour le 11 novembre et nous vous proposons de découvrir une vidéo mettant en avant les titres issus de la Jaguar que vous pourrez retrouver dans la compilation:

Atari fête son 50e anniversaire, et avec lui l’étincelle qui a lancé l’industrie moderne du jeu vidéo. Cela fait cinq décennies qu’une petite équipe de la Silicon Valley a combiné sa créativité, sa curiosité et sa passion pour créer des jeux vidéo et du matériel. Le résultat de leurs efforts a été Atari, l’une des marques de divertissement et de culture pop les plus reconnaissables et les plus durables au monde.

Atari 50: The Anniversary Celebration est un voyage interactif à travers 50 ans de jeux vidéo à travers des entretiens avec des designers, des développeurs et des leaders de l’industrie, des séquences documentaires, des documents de conception de produits et bien sûr, plus de 100 jeux jouables.

Au cœur de la collection du 50e anniversaire se trouve une liste organisée de plus de 100 jeux couvrant sept plates-formes matérielles différentes – un véritable exploit d’émulation par l’équipe de Digital Eclipse. Derrière chaque jeu se cachent les histoires d’Atari, ce qui se passait dans l’entreprise, ce qui s’est passé dans la création des jeux et le matériel sur lequel ils fonctionnaient… racontés par les personnes qui étaient là. C’est une occasion rare d’avoir un regard riche sur les coulisses de l’histoire des jeux vidéo.

La talentueuse équipe de Digital Eclipse a également créé six nouveaux jeux qui revisitent, mélangent et repensent Atari Classics.

Airworld: oui, l’équipe de Digital Eclipse a créé le quatrième chapitre de la série jamais terminée Swordquest : Airworld.

Haunted House: une aventure isométrique 3D moderne basée sur l’original classique.

Vctr Sctr: une célébration de l’ère vectorielle du jeu qui combine le gameplay d’une variété de classiques d’arcade vectorielle en un seul défi.

Neo Breakout: une compétition à deux joueurs incroyable et addictive qui combine les meilleures parties de Breakout et Pong.

Yars Revenge Reimagined: Des graphismes modernes, le jeu Atari 2600 propriétaire le plus vendu de tous les temps.

Quadratank: La première nouvelle entrée de la série classique Tank depuis 1978 combine des fonctionnalités des jeux originaux avec du plaisir à quatre joueurs en mode équipe ou chacun pour soi.

Plus de 100 jeux classiques présentés avec amour avec la meilleure émulation de sa catégorie et des améliorations modernes de la qualité de vie – et la possibilité de jouer à des jeux classiques qui n’étaient pas disponibles depuis des lustres.

Découvrez la marque qui a lancé l’industrie du jeu vidéo moderne et les créateurs derrière elle grâce à des interviews, des images d’archives, des sources spéciales et du contenu des coulisses dans une chronologie interactive.

Émulation de jeux créés pour sept plates-formes matérielles : Arcade, Atari 800, Atari 2600, Atari 5200, Atari 7800, Atari Jaguar, Atari Lynx.

Plus de 60 minutes d’interviews exclusives avec des acteurs clés de l’industrie du jeu vidéo, parmi les premiers concepteurs et ingénieurs d’Atari et d’autres sommités du monde du jeu vidéo, alors qu’ils discutent de l’impact durable d’Atari sur le paysage du divertissement vidéo.

Une rétrospective sur l’histoire du jeu vidéo incontournable pour les collectionneurs et les fans de jeux vidéo.