Persona 5 Royal est désormais disponible sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, et PC dans le monde entier.

Le rapport annuel japonais de Sega Sammy pour 2022 a été publié juste ici. Il contient des mises à jour sur les performances de plusieurs titres et franchises. Parmi elles, une mise à jour spécifique sur les séries dérivées de Shin Megami Tensei. En ce qui concerne l’ensemble des jeux Persona 5, c’est a dire le jeu de base mais aussi les spin-offs comme Persona 5 : Dancing in Starlight, Scrambles et même la version Royal, les derniers chiffres de vente dépassent les 7,22 millions.

Les chiffres de vente des jeux Persona 5 figurent à la page 10 du rapport. Il indique que les chiffres de Persona 5, Persona 5 Royal, Persona 5 : Dancing in Starlight et Persona 5 Scramble s’élèvent à 7,22 millions d’exemplaires dans le monde. Ce chiffre n’inclut pas les nouveaux portages de Persona 5 Royal disponibles sur Nintendo Switch, PS5, Xbox One, Xbox Series X et PC car il ne prend en compte que les ventes de ces quatre jeux jusqu’en mars 2022.

L’annonce a également permis de savoir qui a acheté les jeux Persona 5 et leurs dérivés. Par exemple on nous explique que seulement 23 % de ces ventes sont issues du Japon. Les 77 % restants provenaient d’autres pays. À la page 23 de ce même rapport, on trouve une mise à jour générale des ventes de la série Persona: on sait donc que plus de 15,5 millions de copies ont été vendues jusqu’à présent, toutes séries confondues et consoles. Dans cette section, Shin Megami Tensei est répertorié comme une série à part entière avec plus de 19 millions de ventes.

source