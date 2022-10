A Winding Path édité par Flynn’s Arcade et développé par Three Eyed Games sorti le 27 octobre 2022. Il a eu une première sortie sur Steam le 26 août 2021 et il n’a pas fait parler de lui bien qu’il soit en positif, d’ailleurs la version Steam a été développée & édité par Three Eyed Games.

L’histoire d’un petit bonhomme bâton

Vous n’êtes personne, juste un petit bonhomme bâton, votre village est en manque d’eau et les villageois commencent à se questionner sur la prospérité de votre minuscule village. Vous rencontrerez rapidement un grand bonhomme qui vous fournira une petite harpe ce qui permettra de faire apparaître des cumulus de pluie. Après vous être assuré de la prospérité du village, vous partirez découvrir le monde et peut-être faire profiter à autrui de votre « talent » assez unique.

Les personnages parlent un anglais assez soutenu et ils leur arrivent parfois de parler en poésie, si votre maîtrise n’est pas suffisante, vous serez vite dépassé puisqu’il s’agit plus d’un récit que d’un jeu à puzzle. D’ailleurs, ce jeu nous rappelle Wandersong où vous incarnez un barde qui doit ramener les couleurs qui disparaissent à l’aide de vos chants. L’aventure de Wandersong est beaucoup plus colorée et musicale, c’est un style différent, mais les 2 se ressemblent sur plusieurs points.

L’art d’écouter autrui pour résoudre vos soucis

Vous êtes en face d’un puzzle aventure, vous devrez manœuvrer divers objets pour activer des leviers, mais la majorité du jeu tourne autour de votre petite harpe à nuage de pluie. Vous pourrez seulement marcher à gauche ou à droite, utiliser votre harpe et entrer dans divers bâtiments. Certaines phases nécessiteront de pousser des caisses pour activer un levier, mais ils ne sont pas si récurrents. Vous allez rapidement vous retrouver à essayer de résoudre les différents soucis que les PNJ rencontrent et vous devrez utiliser ce que vous avez pu apprendre de votre discussion pour avancer dans l’histoire. Il est important que vous notiez bien ce que raconte chaque petit bonhomme pour comprendre ce qu’il est possible de faire pour l’aider. Vous aurez énormément d’allers et retours à faire au sein du village afin de résoudre chaque problème surtout que certains soucis devront attendre avant d’être résolu un peu plus tard dans le jeu.

De beaux dessins accompagnés par le bruit du vent

La musique est rarement présente, vous entendrez surtout le sound design comme les bruits du vent, les bruits des feuilles, c’est une expérience relaxante. Il y a tout de même la musique de votre harpe qui stoppera ces longs moments de silence, un peu comme la musique de Minecraft qui s’active rarement et qui est très agréable à écouter. Donc ne vous attendez pas à une explosion de musique, mais comme une longue pause entrecoupée entre l’aventure et la musique tranquille.

Les graphismes sont exclusivement en noir & blanc, les décors sont plutôt jolis et sont fait à la main, puis animé pour les rendre plus vivant. Le character design est extrêmement simple vu que ce sont presque tous des bonhommes bâton, il y a tout de même quelques personnages qui sortent du lot. L’animation n’a rien d’exceptionnelle, mais c’est suffisant pour ce que le jeu essaye de faire. Encore une fois, c’est un style qui ne plaira pas à tout le monde, mais c’est simple et agréable à regarder.

Agréablement court

À la différence d’un livre qui raconte un récit qui peut durer des heures et des jours, A winding path dure un peu moins de deux heures. Il n’existe pas de 100%, pas d’objet bonus à collecter, juste une histoire pleine de poésie avec un peu de fantastique.

Conclusion 6.6 /10 A Winding Path est un court récit sur une personne quelconque qui part à l'aventure, son récit est sympathique à suivre et vous aurez l'impression de lire un livre qui serait animé. Le gameplay se limite à marcher en allant voir les divers PNJ qui vous donneront un nouvel objectif à accomplir à chaque nouvelle rencontre. Les puzzles où faut pousser des caisses et résoudre des énigmes sont rares et c'est surtout ce que vous racontent les PNJ qui seront les puzzles du jeu. La musique et les graphismes accompagnés par le sound design crée une ambiance apaisante. C'est un peu malheureux que la durée de vie soit si courte et qu'une heure puisse suffire à terminer le jeu. Le jeu est intégralement en anglais et il n'y a pas de traduction française prévue, surtout que le niveau d'anglais est un peu relevé le rendant inaccessible pour certains. Finalement un jeu fort sympathique qui peut vous redonner le goût de la lecture, plus un récit qu'un jeu pour 6,99€ et il est sûr que ça ne plaira pas à tout le monde. 

LES PLUS 
Le manque de musique est largement compensé par son sound design
Les graphismes à la main sont vraiment jolis
L'ambiance générale du jeu est vraiment agréable
Donne envie d'aller lire un roman ou bouquin sans image
L'histoire des différents PNJ et la résolution de leur problème est le cœur du jeu
Le son de la harpe est toujours sympa à écouter 

LES MOINS 
1h de durée de vie seulement c'est bien dommage
Beaucoup d'aller et de retour à la ville
Pas de version française à l'heure actuelle
C'est dommage que la harpe n'ait pas plus de capacité

