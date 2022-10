All In! Games révèle la nouvelle bande-annonce de gameplay de son escapade narrative très cérébrale qui se déroule à l’intérieur d’un smartphone.

L’éditeur All in! Games et le développeur Naraven Games, dirigé par des femmes, ont annoncé aujourd’hui que leur premier titre commercial, Backfirewall_, sortira sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch au premier trimestre 2023. Ils publient aujourd’hui la toute nouvelle bande-annonce de gameplay qui a récemment été projetée lors de l’événement MiX. Elle en révèle davantage sur cette histoire farfelue racontant les efforts désespérés d’OS9, le système d’exploitation doué de conscience et impertinent d’un smartphone, pour tenter d’éviter d’être remplacé par OS10, son successeur bien mieux optimisé.

Backfirewall_ est une nanoaventure incroyable où vous pouvez manipuler votre environnement pour résoudre des énigmes, traquer les bugs et utiliser des codes de triche afin d’interrompre la mise à jour. Découvrez ce qu’il se passe réellement à l’intérieur de votre smartphone et assistez au conflit perpétuel entre autopréservation et noble sacrifice. Choisissez par vous-même : OS9 mérite-t-il vraiment d’être remplacé, ou existe-t-il un moyen de le garder ?

Il s’agit d’une aventure narrative unique en son genre où la découverte et l’exploration vont de pair et où les joueurs peuvent rencontrer une multitude de personnages hauts en couleur qui garantissent une expérience amusante et touchante.

Vous avez toujours eu envie de savoir ce qui se passe à l’intérieur de votre smartphone ? Backfirewall_ dévoile davantage de ce paysage numérique débordant de vie, des conversations révélatrices aux autoroutes de l’information en passant par la bureaucratie du WiFi, chacun des éléments de l’interface logicielle étant personnifié avec son propre historique (de fichiers). Backfirewall_ présente une vision unique de notre rapport et de notre connectivité aux plateformes numériques algorithmiques.