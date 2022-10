Charon’s Staircase sort aujourd’hui sur PC, PlayStation®, Xbox et Nintendo Switch™, et la sortie est accompagnée d’une toute nouvelle bande-annonce.

Rotterdam, Pays-Bas – 28 octobre 2022 – SOEDESCO® sort le jeu d’enquête et d’horreur à la première personne Charon’s Staircase sur Steam®, l’Epic Games Store, PS4™, PS5™, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch™. Pour annoncer l’événement, SOEDESCO et Indigo Studios ont sorti une passionnante bande-annonce:

Mettez à jour les ténébreux mystères d’Oack Grove

Dans Charon’s Staircase, vous partez enterrer l’horrible passé d’une institution nommée « Le Ministère » en retrouvant et en détruisant des documents top-secrets. Aventurez-vous dans des sites cauchemardesques, résolvez des énigmes, décryptez des codes et survivez à de nombreux dangers afin d’élucider les macabres événements s’étant déroulés il y a des années dans l’infrastructure expérimentale d’Oack Grove.

Charon’s Staircase est une trame pleine de mystère qui raconte une sombre et dramatique histoire par sa menaçante atmosphère, par ses effrayants éléments et par sa narration intégralement doublée.

Parviendrez-vous à découvrir la terrifiante vérité et à vous échapper ?

À propos de « Charon’s Staircase »

Dans les années 70, un régime totalitaire appelé le Ministère régnait d’une main de fer. Pendant cette période, ils ont commis de nombreux actes inhumains et abjects, mais ce temps est révolu. Désormais, ils veulent intégrer l’Union européenne.

Vous incarnez un agent répondant au nom de code « Desmond ». Le Ministère vous envoie récupérer et détruire des documents secrets dans le domaine d’Oack Grove, documents compromettants sur les horribles activités du passé. Lors de ce voyage, vous ferez une découverte plutôt déplaisante et affreuse : le projet Alpha.

Caractéristiques

Levez le voile sur les secrets entourant le projet Alpha et tout ce que le Ministère cache depuis des années.

Survivez à ce cauchemar et échappez aux horreurs d’Oack Grove.

Résolvez les mystères et les énigmes lors de votre mission.

Explorez un environnement sombre et incroyable, inspiré par l’Europe centrale des années 70.