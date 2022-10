Lesquin, le 31 octobre 2022 – NACON et le studio KT Racing sont heureux de présenter le mode Ligues, le tout nouveau mode compétitif de WRC Generations, le jeu vidéo officiel du FIA World Rally Championship, prévu sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic) dès le 3 novembre. Le jeu sera également disponible sur Nintendo Switch le 1er décembre 2022.

Découvrez le mode Ligues de WRC Generations :

Présentation du mode Ligues

Le mode Ligues de WRC Generations est le principal mode compétitif du titre. Il se divise en deux catégories : solo et en équipe. Les joueurs peuvent tenter de se classer dans les deux modes simultanément. En solo, le classement d’un joueur est déterminé par les points obtenus de manière individuelle, tandis que l’addition des points obtenus par chaque joueur détermine le positionnement de son équipe.

Dans le mode Ligues qui est une fonctionnalité cross-plateformes (à l’exception de la Switch qui fonctionnera de manière indépendante), le but est d’obtenir le meilleur classement au sein des différentes ligues :

– Légende (meilleure ligue)

– Champion

– Professionnel

– Rookie

– Junior

– Débutant (joueurs non classés ou rétrogradés de Junior 3)

Chaque ligue est subdivisée en trois tiers. Chaque tier est divisé en groupes de joueurs ou d’équipes, pour des affrontements à taille humaine. Les groupes peuvent contenir 30 joueurs en solo et 8 équipes dans le mode du même nom.

Déroulement des saisons

Les Saisons sont découpées en semaines, comprenant une phase de qualification (une semaine) et dix semaines de compétition composées d’événements quotidiens et hebdomadaires auxquels les joueurs peuvent participer pour monter dans leur classement de groupe.

Chaque semaine se termine par un reclassement durant lequel les joueurs et équipes sont repositionnés en fonction de leurs performances. À cette occasion, les joueurs gagnent de l’expérience permettant de débloquer de nouveaux éléments de customisation de la driver card et de nouveaux stickers pour l’éditeur de livrées.

Une fois la saison terminée, le top 3 mondial des équipes et joueurs est inscrit dans le Hall of Fame des Ligues.

Événements

Pour chaque événement, les joueurs disposent de 3 essais pour obtenir le meilleur temps. Un mode échauffement permet également de s’entraîner sur les spéciales. Les événements des modes solo et en équipes sont différents.

Les événements quotidiens sont des rallyes simples en conditions imposées (spéciale, voiture, météo) renouvelés chaque jour et ajoutés au classement de groupe en fin de journée.

Les événements hebdomadaires prennent la forme d’un rallye complet, réalisable en plusieurs sessions de jeu et renouvelé chaque semaine. Le joueur peut choisir une voiture au sein d’une catégorie imposée. Les dégâts, réparations et choix de pneus sont gérés au parc d’assistance. Les points obtenus sont ajoutés au classement du groupe à la fin de chaque semaine.

Enfin, les phases de qualification sont des événements apparaissant à chaque début de saison, reprenant le même format qu’un événement hebdomadaire dans son fonctionnement. Les résultats obtenus prennent la forme d’un classement général déterminant le positionnement de départ de chaque joueur pour la saison.

Calendrier des premières saisons

Une pré-saison d’une durée de deux semaines est prévue dès le 31 octobre pour permettre aux joueurs de se familiariser avec le système. La première saison débute officiellement dès le 28 novembre 2022.

Avec ces nouvelles Ligues, KT Racing entend proposer un nouveau mode compétitif sur le long terme. Les ligues conviendront aux meilleurs joueurs mondiaux qui se battront au centième près pour intégrer le Hall of Fame à la fin de chaque saison. Elles raviront également les joueurs néophytes qui affronteront dans les leaderboards des adversaires plus abordables tout en favorisant leur progression dans le temps.

WRC Generations, est aujourd’hui le titre le plus abouti de la série, contenant la liste de voitures, de rallyes et de spéciales la plus conséquente jamais proposée. Le jeu sera disponible dès le 3 novembre sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series, PC et à partir du 1er décembre sur Nintendo Switch.