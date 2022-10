Redwood City, Californie — Aujourd’hui, Electronic Arts Inc. (NASDAQ : EA) célèbre EA SPORTS™ les 23 jours après le lancement mondial de FIFA 23. À ce jour, le jeu s’est joué dans plus de 200 pays à travers le monde, à travers plus de 1,7 milliard de matchs disputés – hommes et femmes – et plus de 4,3 milliards de buts marqués. Les joueurs totalisent plus de 15,7 milliards de minutes de jeu au total, soit l’équivalent de près de 30 000 ans de jeu.

​ »Le lancement de FIFA 23 est une réussite et nous sommes incroyablement fiers de connecter des millions de fans à travers le monde partageant la même passion pour le jeu mondial », a déclaré Nick Wlodyka, SVP, GM d’EA SPORTS FC. « Avec de nouveaux clubs et ligues, dont la Juventus FC, la Super League féminine de la Barclays FA et la Division 1 Arkema ajoutés au lancement, ainsi que la Ligue des Champions féminine de l’UEFA et les tournois de la Coupe du monde masculine et féminine à venir, nous sommes ravis de continuer sur notre promesse de fournir l’expérience de football la plus immersive et authentique disponible”.

​En Mode Carrière, EA SPORTS FIFA 23 a vu Jude Bellingham être la principale cible de transfert pour les joueurs, avec plus de 630 000 joueurs ayant choisi de sélectionner le milieu de terrain du Borussia Dortmund pour leur équipe.

​Les joueurs apprécient également la nouvelle intégration de leur manager préféré Ted Lasso, l’AFC Richmond remportant beaucoup de succès, remportant plus d’un million de matchs à ce jour.

​L’équipe de football féminine de Chelsea, avec la star de couverture Sam Kerr a été l’équipe de football féminine la plus sélectionnée au sein de FIFA 23, Manchester City étant le premier choix pour les clubs masculins. Manchester City a également été le match le plus populaire face au Paris Saint-Germain.

​Avec un nombre incroyable de buts marqués, les attaquants ont eu un début chargé dans FIFA 23. Les meilleurs buteurs masculins et les meilleures buteuses féminines à ce jour sont :

Top 10 Hommes :

Marcus Rashford Kylian Mbappé Darwin Núñez Erling Haaland Gabriel Jesus Arnaut Danjuma Timo Werner Cristiano Ronaldo Karim Benzema Vinícius Jr.

Top 10 Femmes :

Sam Kerr Fran Kirby Marie-Antoinette Katoto Vivianne Miedema Ada Hegerberg Kadidiatou Diani Beth Mead Caitlin Foord Guro Reiten Alessia Russo

Le « Griddy » s’est avéré être la célébration la plus utilisée à ce jour dans le jeu. Le «Knee Slide », plus traditionnel, est arrivé en deuxième position, et les joueurs étaient impatients de continuer à marquer, car la troisième célébration la plus utilisée consistait simplement à « ramasser le ballon dans le filet ».

​Avec plus de 300 partenaires, 19 000 joueurs, 700 équipes, 100 stades et 30 ligues à travers le monde, EA SPORTS FIFA 23 est le seul endroit où les fans peuvent jouer sur la plus grande scène du monde dans les tournois masculins et féminins de la Coupe du Monde de la FIFA™*, ainsi que dans l’emblématique UEFA Champions League, UEFA Women’s Champions League*, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, Premier League, LaLiga Santander, Bundesliga, Ligue 1 et Serie A, le tout en un seul match .

​FIFA 23 est développé par EA Vancouver et EA Romania et est désormais disponible dans le monde entier sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PS4 et Xbox One.

*À venir dans FIFA 23 en tant que mises à jour post-lancement sans frais supplémentaires.