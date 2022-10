Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– 80’s Overdrive – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Afterparty – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Amnesia: Collection – $2.99 (prix de base: $29.99)

– Among Us – $3.50 (prix de base: $5.00)

– Ashen – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Axiom Verge – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Blasphemous – $6.24 (prix de base: $24.99)

– BloodRayne 2: ReVamped – $13.99 (prix de base: $19.99)

– BloodRayne: Revamped – $13.99 (prix de base: $19.99)

– BloodRayne Betrayal: Fresh Bites – $12.99 (prix de base: $19.99)

– Blossom Tales – $5.24 (prix de base: $14.99)

– Blue Fire – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Bugsnax – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Call of Juarez: Gunslinger – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Capcom Fighting Collection – $29.99 (prix de base: $39.99)

– Carrion – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Corpse Party – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Corpse Party: Blood Drive – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Cozy Grove – $8.97 (prix de base: $14.99)

– Crypt of the NecroDancer – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Crysis 2 Remastered – $16.49 (prix de base: $29.99)

– Crysis 3 Remastered – $16.49 (prix de base: $29.99)

– Dandara: Trials of Fear Edition – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Darkest Dungeon – $8.49 (prix de base: $24.99)

– Darksiders Genesis – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Darksiders II Deathinitive Edition – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Darksiders III – $21.99 (prix de base: $39.99)

– Darksiders Warmastered Edition – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Dead by Daylight – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Death’s Door – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Descenders – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Devil May Cry – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Devil May Cry 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Devil May Cry 3 Special Edition – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Dicey Dungeons – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Donut County – $3.79 (prix de base: $12.99)

– Doom (1993) – $1.99 (prix de base: $4.99)

– Doom – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Doom 3 – $3.99 (prix de base: $9.99)

– Doom 64 – $1.99 (prix de base: $4.99)

– Doom Eternal – $14.99 (prix de base: $59.99)

– Doom II (Classic) – $1.99 (prix de base: $4.99)

– Earth Defense Force: World Brothers – $27.99 (prix de base: $39.99)

– ENDER LILIES: Quietes of the Knights – $16.24 (prix de base: $24.99)

– Fatal Frame: Maiden of Black Water – $29.99 (prix de base: $39.99)

– Florence – $1.99 (prix de base: $5.99)

– Framed Collection – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Gang Beasts – $17.99 (prix de base: $29.99)

– Garden Story – $12.99 (prix de base: $19.99)

– Ghosts ‘n Goblins Resurrection – $19.99 (prix de base: $29.99)

– Goblin Sword – $1.99 (prix de base: $4.99)

– Going Under – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Golf With Your Friends – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Gone Home – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Gonner – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Gonner 2 – $3.24 (prix de base: $12.99)

– Gorogoa – $4.49 (prix de base: $14.99)

– GTA: The Trilogy – The Definitive Edition – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Gunman Clive HD Collection – $2.49 (prix de base: $4.99)

– Hot Wheels Unleashed – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Hypnospace Outlaw – $6.99 (prix de base: $19.99)

– I Am Dead – $9.99 (prix de base: $19.99)

– In Other Waters – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Invisible, Inc. – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Jenny LeClue: Detectivu – $1.99 (prix de base: $24.99)

– Kentucky Route Zero: TV Edition – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Kingdom: New Lands – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Kingdom Two Crowns – $4.99 (prix de base: $19.99)

– LEGO City Undercover – $5.99 (prix de base: $29.99)

– LEGO Harry Potter Collection – $9.99 (prix de base: $49.99)

– LEGO Marvel Super Heroes – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Mega Man Legacy Collection – $7.99 (prix de base: $14.99)

– Mega Man Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Mega Man Zero / ZX Legacy Collection – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $13.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Hunter Generations Ultimate – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Hunter Rise – $29.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Hunter Stories 2 – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Monster Sanctuary – $6.79 (prix de base: $19.99)

– Mosaic – $5.99 (prix de base: $19.99)

– My Time at Portia – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Narita Boy – $8.74 (prix de base: $24.99)

– Naruto: Ultimate Ninja Storm – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Neo Cab – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Neon Abyss – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Neon White – $19.99 (prix de base: $24.99)

– Neptunia X Senran Kagura: Ninja Wars – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Oceanhorn – $5.24 (prix de base: $14.99)

– Oceanhorn 2 – $22.49 (prix de base: $29.99)

– Octodad – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Okami HD – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Onimusha: Warlords – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Overcooked! All You Can Eat – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Overcooked Special Edition – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Oxenfree – $3.99 (prix de base: $9.99)

– Panzer Dragoon: Remake – $2.49 (prix de base: $24.99)

– Paradise Killer – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Power Rangers: Battle for the Grid – $10.99 (prix de base: $19.99)

– Project Warlock – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Pumpkin Jack – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Quake – $3.99 (prix de base: $9.99)

– Resident Evil – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 0 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 4 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 5 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 6 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Retro City Rampage DX – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Return of the Obra Dinn – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Rise: Race the Future – $8.24 (prix de base: $16.49)

– RIVE: Ultimate Edition – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Sayonara Wild Hearts – $7.79 (prix de base: $12.99)

– Scribblenauts Mega Pack – $5.99 (prix de base: $39.99)

– Shakedown: Hawii – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Shantae and the Pirate’s Curse – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Shinsekai: Into the Depths – $9.99 (prix de base: $19.99)

– SkateBIRD – $8.99 (prix de base: $19.99)

– Star Renegades – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Street Fighter 30th Anniversary Collection – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Super Dragon Ball Heroes: World Mission – $8.99 (prix de base: $59.99)

– Superhot – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Swords & Soldiers – $1.99 (prix de base: $7.49)

– Telling Lies – $5.99 (prix de base: $19.99)

– The Artful Escape – $11.99 (prix de base: $19.99)

– The Elder Scrolls V: Skyrim – $29.99 (prix de base: $59.99)

– The Escapists – $2.99 (prix de base: $14.99)

– The Escapsts 2 – $4.99 (prix de base: $19.99)

– The Great Ace Attorney Chronicles – $24.99 (prix de base: $39.99)

– The House of the Dead: Remake – $16.74 (prix de base: $24.99)

– The Mummy Demastered – $7.99 (prix de base: $19.99)

– The Wonderful 101: Remastered – $17.99 (prix de base: $39.99)

– Thumper – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Toki Tori – $1.99 (prix de base: $4.99)

– Toki Tori 2+ – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Touhou Luna Nights – $12.59 (prix de base: $17.99)

– Tribes of Midgard – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Turnip Boy Commits Tax Evasion – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Ultra Street Fighter II – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Underhero – $4.24 (prix de base: $16.99)

– Unrailed! – $4.99 (prix de base: $19.99)

– What Remains of Edith Finch – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Wolfenstein: Youngblood – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Wolfenstein II – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Worms W.M.D – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Yoku’s Island Express – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Yonder: The Cloud Catcher Chronicles – $17.09 (prix de base: $29.99)

– Yooka-Laylee – $5.99 (prix de base: $39.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol – $7.49 (prix de base: $14.99)