Voici une annonce de la part de l’équipe de développement.

Nous aimerions vous présenter les nouveautés et les changements de la version 6.11.0.

■ Ajout de nouvelles aptitudes pour un héros légendaire et une héroïne mythique

Parmi les héros apparaissant dans les focus « Remix héros légendaires et mythiques », Eliwood, Noble flamboyant, et Yune, Déesse du chaos, obtiennent de nouvelles aptitudes.

○ Nouvelles aptitudes

・ Aptitude B

Flots frais 3

Si l’unité initie le combat, neutralise les effets empêchant l’unité d’effectuer des doubles frappes et rend 10 PV à l’unité après le combat.

Non compatible :

・ Aptitude C

Vision d’Arcadia II

En début de tour, si un dragon ou une bête alliés sont déployés, confère Atq/Vit/Déf +6, 【Anti-panique】et【Mobilité (1)】à l’unité et à l’allié avec l’Atq la plus élevée (unité exclue) pendant un tour.

【Anti-panique】

Si l’unité est affectée par Panique (bonus convertis en malus), neutralise l’effet « les bonus de la cible se transforment en malus » pendant un tour. (Même si l’effet est neutralisé, l’état infligé par Panique est conservé, et est considéré comme un état infligé par Malus).

【Mobilité (1)】

Après une attaque, l’utilisation d’une aptitude de soutien ou la destruction d’une structure, l’unité peut se déplacer de 1 case(s). L’unité se déplace en fonction de son type de mouvement. Une fois par tour. Attaque ou soutien impossible. S’il y a plusieurs effets similaires, seul le plus puissant s’applique. Après le déplacement, si une aptitude permettant d’agir à nouveau (comme Élan victorieux) devait se déclencher, Mobilité se déclenchera après l’action conférée. Le mouvement de base de l’unité n’a pas d’effet sur le mouvement conféré. La téléportation (via des aptitudes comme Sauvetage) ne peut pas excéder une distance de 1 case(s).

Aptitude réservée à l’unité d’origine.

・ Aptitude A

Unité Atq/Rés

Si l’unité se trouve à 2 cases ou moins d’un allié, confère Atq/Rés +5 et pour chacune de ces caractéristiques (Atq/Rés), confère un boost égal au double du malus de l’unité pendant le combat. (Par exemple, si l’unité voit son Atq affectée par un malus de -7, lui confère Atq +19, ce qui fait un boost net de +12.)

・ Aptitude C

Chaos perso. +

En début de tour, si les ennemis possèdent l’Atq, Vit, Déf ou Rés la plus élevée de l’équipe ennemie, inflige -7 à la caractéristique correspondante de ces ennemis et des ennemis se trouvant à 2 cases ou moins d’eux jusqu’à la fin de leur phase. En début de tour, si les ennemis possèdent l’Atq, Vit, Déf ou Rés la plus élevée de l’équipe ennemie, inflige【Panique】à ces ennemis.

【Panique】

Les bonus de la cible se transforment en malus

jusqu’à la fin de sa phase.

Aptitude réservée à l’unité d’origine.

Eliwood, Noble flamboyant, et Yune, Déesse du chaos, auront de nouvelles armes à améliorer en même temps. Consultez la section intitulée « Nouvelles armes et améliorations » pour en savoir plus.

■ Ajout de nouveaux événements souvenir dans le Voyage en duo

De nouveaux événements souvenir seront ajoutés !

■ Mise à jour de la liste des héros disposant de livrets militaires à durée limitée

Suite au lancement de la version 6.11.0, les joueurs pourront désormais obtenir des parchemins divins : éphémère 11 lors d’événements et les échanger contre de nouveaux livrets militaires à durée limitée en utilisant la fonctionnalité de compilation de livrets militaires.

Les parchemins divins : éphémère 11 pourront être échangés contre les livrets militaires suivants :

Notes :

・ Il sera possible de compiler les livrets militaires ajoutés lors de cette mise à jour jusqu’au 28/12/2022 6:59(UTC).

・ Les parchemins divins : éphémère 11 peuvent être obtenus lors d’événements commençant après le lancement de la mise à jour 6.11.0.

・ Les parchemins divins : éphémère 10 pourront continuer d’être obtenus dans les événements commençant avant le lancement de la mise à jour 6.11.0.

■ Nouvelles armes et améliorations

Au rang 5★, les héros suivants pourront obtenir une nouvelle arme qui leur sera réservée.

Lance juste

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Cynthia, Rêveuse héroïque

Arc narquois

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Python, Archer indolent

・ L’arme ci-dessus peut être améliorée dans l’atelier d’armement après avoir été obtenue.

・ Pour apprendre des aptitudes, allez dans la section « Entraînement » du menu « Alliés » et sélectionnez « Enseigner aptitudes ».

Les armes suivantes pourront être améliorées à l’aide de médailles de l’arène et de rosée divine pour obtenir de nouveaux effets :

Double bâton

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Hector, Duo costumé

Durandal ardente

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Eliwood, Noble flamboyant

Lame de chasse

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Petra, Princesse de Brigid

Pouvoir du chaos

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Yune, Déesse du chaos

Souffle sauvage

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Corrin, Âme déchirée

Note : pour débloquer l’atelier d’armement, vous devez terminer le chapitre 13 du livre I du scénario, puis le deuxième entracte, « Le rituel des lames ».

■ Mise à jour de Duels d’invocateurs

○ Vous pourrez augmenter votre niveau de faveur jusqu’à atteindre 2 500.

Cela sera mis en place à partir de la saison commençant le 15/11/2022 7:00(UTC).

■ Mise à jour du mode Raid céleste

○ Augmentation du niveau maximum de certaines structures :

・ Tour de soin (A/D) : niveau 10

○ Mise à jour du centre d’éther

・ Deux nouveaux titres ajoutés à la salle de concert : « Mers et patries » de Fire Emblem: The Blazing Blade, et « Préparations : Réunion » de Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia.

■ Graals héroïques

Les héros suivants pourront être invoqués en dépensant des graals héroïques :

・ Mordecai, Feu doux

・ Holst, Héros de Leicester

■ Autres modifications

○ Nous allons ajouter des filtres à la fonctionnalité « Recherche d’aptitude » sur l’écran « Assigner sceaux ».

○ Nous allons modifier certaines animations du personnage de Lloyd, Le loup blanc.

○ Nous allons corriger l’erreur suivante affectant les animations dans le Voyage en duo.

・ Il arrive parfois que des graphiques inutiles s’affichent quand Sharena, Princesse vernale, est dans votre équipe, que vous regardez dans le miroir héroïque et qu’une longue période de temps s’écoule.

・ Un nombre restreint de têtes des personnages des héros deviennent plus petites dans les événements souvenir « Le goût du risque » de 3★ et « Encore des périls cachés » de 4★.

○ Nous allons corriger une erreur empêchant que Tiki, Dragon légendaire, et Tiki, Dragon assoupi, puissent équiper l’accessoire « Tiare divine d’or ».

○ Nous allons corriger une erreur empêchant l’application de démarrer lorsque les options du menu « Accessibilité » des appareils sous iOS 16.0 sont activées.

○ Nous allons corriger une erreur affectant certains appareils sous Android sur lesquels les notifications push concernant les événements d’invocation ou d’autres événements ne sont pas reçues.

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur cette mise à jour !

Nous espérons que vous continuerez de vous amuser avec Fire Emblem Heroes.