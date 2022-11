Focus Entertainment et Asobo Studio sont heureux d’annoncer que A Plague Tale: Requiem a passé la barre du million de joueurs dans le monde une semaine après sa sortie. Depuis son lancement, la suite des aventures d’Hugo et d’Amicia a d’ores et déjà conquis le cœur des joueurs et reçu d’élogieuses critiques que vous pouvez découvrir dans l’ Accolades Trailer .

Avec une narration forte et des émotions puissantes au cœur de son expérience, A Plague Tale: Requiem est le résultat de recherches historiques rigoureuses, d’une expertise technique unique ainsi que d’une performance exceptionnelle des acteurs de motion capture et de doublage.

Focus Entertainment et Asobo Studio sont ravis de cet accueil aussi enthousiaste, et ont hâte d’entendre les retours et appréciations que les joueurs partageront au fil de leur aventure aux côtés d’Amicia et Hugo.

A Plague Tale: Requiem est disponible maintenant sur Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC et en version cloud sur Nintendo Switch.