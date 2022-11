Planez et réalisez des grinds au-dessus des nuages, chevauchez le vent jusqu’à Radlantis, la skate-cropole perdue dans le ciel :

New York, États-Unis – le 2 novembre 2022 : Private Division et Roll7 annoncent qu’OlliOlli World: Finding the Flowzone, la seconde et dernière extension du célèbre jeu de skateboard mêlant action et plateforme OlliOlli World, est disponible dès maintenant. Elle est en vente en version dématérialisée sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, PlayStation®4 Pro, Xbox Series X|S, Xbox One, et PC sous Windows*. OlliOlli World: Finding the Flowzone est disponible à l’unité, compris dans OlliOlli World Rad Edition et aussi dans le passe d’extension. La Rad Edition comprend le jeu de base, OlliOlli World: VOID Riders, OlliOlli World: Finding the Flowzone, ainsi que l’objet de personnalisation dématérialisé « Planche de skate Rencontre du 3e type ».

Les joueurs vont rejoindre le trio tropcoolsphérique composé de Squid, Licht et le professeur Planks, qui se sont unis pour empêcher la grenouille entrepreneuse B.B. Hopper d’exploiter la cité cachée dans le ciel dont parlent les rumeurs. Les joueurs vont traverser des hauteurs incroyables et récupérer des fragments de carte pour débloquer le chemin vers l’île perdue légendaire bâtie par les dieux du skate eux-mêmes. Grâce à Gail Force, divinité du skate de la tempête, les joueurs se laisseront porter par les vents des nouvelles zones venteuses pour réussir les tricks aériens les plus déments. Ils vont s’embarquer pour la quête la plus sensationnelle dans la dernière aventure d’ascension d’OlliOlli World: Finding the Flowzone !

« Quand nous avons commencé à créer cette extension, nous étions décidés à faire vivre aux joueurs une autre aventure mémorable, dans leur quête pour l’ultime grandeur du skate-board, » explique John Ribbins, directeur créatif de Roll7. « OlliOlli World: Finding the Flowzoneemmène les joueurs au-dessus des nuages, jusque dans une cité mythique qui les mettra à dure épreuve, avec des vents puissants qui se feront sentir à chaque rail et chaque rampe. »

« OlliOlli World: Finding the Flowzone est un ajout d’exception à notre titre le skate-board acclamé par la critique. Nous avons hâte de voir quels joueurs seront assez braves pour dominer les parcours coriaces, les tous nouveaux chemins, d’une difficulté démente, qui sillonnent les zones venteuses, » a déclaré Mika Kurosawa, producteur principal de Private Division. « Cette extension complète parfaitement le jeu de base ; elle apporte plein d’options de personnalisation supplémentaires, toute une troupe de personnages excentriques et une bonne dose de niveaux qui pousseront les talents de skateboarder de chacun dans leurs derniers retranchements. »

Les joueurs pourront combiner altitude et attitude et vivre une aventure incroyable avec tout un éventail d’options de personnalisation. On ne peut pas se pointer à Radlantis sans avoir la classe, quand même ! Ils auront la possiblilté d’exprimer leur identité avec encore davantage de tenues tendance emblématiques d’OlliOlli pour terminer chaque parcours avec leur propre style.

OlliOlli World: Finding the Flowzone est disponible en version numérique au prix de 9,99 €**, sur Nintendo Switch, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC*. Finding the Flowzone est aussi compris dans le passe d’extension, disponible au prix de 14,99 €, et la Rad Edition, une édition Deluxe du jeu disponible au prix de 44,99 €, qui comprend le jeu de base, OlliOlli World: VOID Riders et OlliOlli World: Finding the Flowzone, ainsi que l’objet de personnalisation dématérialisé « Planche de skate Rencontre du 3e type ». Le jeu de base est requis pour pouvoir jouer à l’extension

* Un exemplaire d’OlliOlli World sur la même plateforme est requis pour jouer avec le contenu des deux DLC et du passe d’extension.

**Selon le prix de détail suggéré Private Division. Le prix de détail réel peut varier. Voir le détaillant pour plus d’informations.