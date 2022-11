Préparez-vous à une aventure ‘hippique’, disponible dès demain !

Paris, le 2 novembre 2022 – Microids a le plaisir de dévoiler le contenu des bonus digitaux du jeu Horse Tales – La Vallée d’Émeraude à travers une nouvelle vidéo. Ces bonus sont inclus dans l’édition physique Limited du jeu, et sera disponible séparément à l’achat sur les boutiques numériques . Pour célébrer la sortie du jeu, ce DLC sera gratuit sur Steam pendant une durée limitée après la sortie, du 3 au 10 novembre.

Développé par le studio Aesir Interactive, le jeu invite les joueurs à plonger dans une aventure équestre en monde ouvert. Horse Tales – La Vallée d’Émeraude sortira demain sur PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch et PC.

Le DLC comprend :

Une toute nouvelle race de chevaux : l’Irish Cob

Un harnachement licorne en 3 coloris

3 tenues exclusives pour votre personnage

Une coupe de cheveux exclusive pour votre avatar, disponible en 3 coloris

Un harnachement chevalier en 3 variations de couleurs

Les chevaux Irish Cob possèdent une constitution robuste et une apparence trappue facilement reconnaissables. Leur nature amicale et leur tempérament doux en font une race très appréciée ! Ce DLC permettra aux joueurs de rencontrer ces chevaux à l’état sauvage au cours de leur aventure.

***

*En France, ces bonus de précommande sont disponibles chez Micromania

***

À propos d’Horse Tales – La Vallée d’Émeraude

Les vacances chez votre tante s’avèrent très différentes de ce que vous vous imaginiez : le domaine familial, autrefois prestigieux, est tombé en ruines et vous vous retrouvez face à un défi de taille. Comment rendre à votre domaine équestre sa gloire d’antan ?

Laissez-vous embarquer dans une belle aventure hippique ! Explorez les vastes étendues sauvages qui vous entourent, partez à la rencontre des habitants de la péninsule et liez-vous d’amitié avec eux. Rénovez la demeure familiale en améliorant, construisant et en personnalisant une grande variété de bâtiments, écuries et décorations. Découvrez les secrets dissimulés de l’île, élevez et apprivoisez de nombreux chevaux différents, entraînez-les et participez à des courses palpitantes !

Galopez à l’aventure avec Horse Tales – La Vallée d’Émeraude, disponible dès demain !