Les années 90 ont appelé, elles veulent récupérer leur ballon ! Juste à temps pour la coupe du monde

LONDRES, Royaume-Uni – 2 novembre 2022 – Les développeurs New Star Games, le studio primé aux BAFTA à l’origine de jeux à succès comme Retro Bowl et New Star Soccer, ont annoncé aujourd’hui l’arrivée de Retro Goal sur Nintendo Switch plus tard ce mois-ci, juste à temps pour la Coupe du Monde.

Retro Goal est un mélange à la fois vif et passionnant de l’action de football d’arcade et de la gestion d’équipe simple.

Retro Goal vous permet de jouer à votre façon. De la passe hollywoodienne à la balle de l’hôpital, en passant par le absolute screamer ou le simple tap-in, vos compétences le jour du match correspondront-elles à votre savoir-faire managérial ? Êtes-vous un grand manager ou allez-vous perdre le vestiaire ? Et surtout, ce nouvel attaquant que vous venez de signer pourra-t-il jouer par une nuit froide et humide à Stoke?

Avec des graphismes inspirés des jeux de football les plus appréciés de l’ère 16 bits et la précision de l’écran tactile moderne et des commandes Joy-Con™, vous marquerez but après but avec une précision au pixel près. Choisissez l’une des 496 équipes jouables parmi 24 des ligues préférées du monde et recrutez les superstars, les professionnels et les têtes brûlées qui vous mèneront à la victoire – puis prenez le contrôle total sur le terrain et faites en sorte que chaque touche compte !

Simon Read, fondateur de New Star Games, avait ceci à dire sur le jeu. « Retro Goal est notre lettre d’amour au football 16 bits, un effort pour capturer le look magnifique des jeux vidéo des années 90 tout en mettant le gameplay à jour pour les appareils modernes. Voir nos jeux sur le matériel Nintendo est toujours un plaisir et Retro Goal joue si bien sur Switch. J’ai hâte que les fans de football mettent la main dessus ! »