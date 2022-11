Gamereactor a pu s’entretrenir avec le « boss » de la Sonic Team, Takashi Iizuka. Membre de la Sonic Team depuis 1994 (où il a participé au développement de Sonic 3 et Sonic & Knuckles). On lui doit également les très bons Sonic Adventures 1 et 2 pour lesquels il a officié en tant que réalisateur. Il a également contribué à l’essor de Sonic sur les marchés occidentaux en permettant à Backbone Entertainment (un sutdio de développement Américain) de bosser sur les titres Sonic Rivals et Sonic Rivals 2 sur PSP (sous la supervision de son équipe).

Bref, vous l’aurez compris, il connait le hérisson sur le bout des doigts et a largement contribué à ses aventures en 3 dimensions !

Il a donc évoqué les défis liés à la réalisation d’un tel titre sur un si large éventail de supports (Nintendo Switch, PC, Xbox One et Series, PS4 et 5). Il admet que ce n’était pas une tâche facile, mais il est convaincu que leur moteur propriétaire (le Hedgehog Engine) sera à la hauteur.

Voici la traduction complète de ses mots:

C’est un vrai défi que de réaliser un tel jeu sur un éventail si large de supports. Mais nous avons la chance d’utiliser le Hedgehog Engine. Celui-ci a été développé en interne et nous l’utilisons depuis Sonic Generations. Il a d’ailleurs été amélioré depuis 2010, afin de rendre le développement du jeu sur plusieurs plate-formes le plus simple possible. Nous l’avons peaufiné au mieux pour avoir le meilleur rendu possible. Et comme nous avons pu le constater avec Sonic Forces, nous sommes en mesure de proposer un jeu capable de tourner sur tous les supports, du moins performant aux machines dernier cri. Nos artistes ont prévu tout un tas d’éléments très détaillés, et si vous possédez un PC avec une configuration à la pointe, c’est super. Mais nous voulions également que les joueurs sur Nintendo Switch puissent profiter de la même expérience de jeu. Alors nous n’utilions pas forcément les mêmes textures, mais le Hedgehog Engine est capable de les réduire et de les adapter pour leur donner un aspect presque identique sur Nintendo Switch.

Il est également précisé que le jeu (devrait) tourner à 30 fps de manière constante sur Nintendo Switch…

Nous vous en dirons bientôt plus lors de notre test qui ne saurait tarder !

source