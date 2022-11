Paris, le 9 novembre 2022 – Le voyage de Lloyd Irving et ses amis débutera le 17 février prochain. Le jeu, qui ravira aussi bien les vétérans de la franchise que les nouveaux-venus dans les mondes de Sylvarant et Tethe’alla, propose des graphismes améliorés, une jouabilité repensée et de nouvelles fonctionnalités. En solo ou à quatre joueurs pendant les combats, vous pourrez découvrir ou redécouvrir l’histoire riche et passionnante d’un des titres « Tales of » les plus populaires.

Deux éditions sont disponibles :

• L’Édition Standard, en version numérique uniquement

• L’Édition de l’Élu, contenant le jeu complet, un boîtier en métal, 3 illustrations et des autocollants de personnages – précommandes disponibles ici.

Tales of Symphonia Remastered sera disponible sur PlayStation®4, Xbox One et Nintendo Switch™ et sera compatible PlayStation 5 et Xbox Series X|S.