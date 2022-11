THQ Nordic a officialisé la sortie de Risen sur Nintendo Switch. La sortie du titre est prévue pour le 24 janvier 2023.

Un portage a fuité par une note USK plus tôt cette année. THQ Nordic et le développeur Piranha Bytes vont donc sortir cet opus, qui a été lancé pour la première fois en 2009.

L’île de Faranga a besoin d’un héros. C’est vous ! Plongez dans un monde fantastique où toutes les actions ont des conséquences. Dans le monde de Risen partez à la recherche de fabuleux trésors et combattez des monstres. Apprenez à devenir un mage et à manier l’épée. Nombreuses quêtes et créatures à combattre.