Voici le top des ventes de la semaine (du 7 au 13 novembre 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

C’était prévu, mais ni Tactics Ogre: Reborn, ni God of War: Ragnarok, ni Sonic Frontiers n’rrivent à faire peur à Splatoon qui savoure une derniere fois le trône avant la sortie du nouveau Pokémon, jeu le plus précommandé de l’histoire. La douche froide est glacée pour God of War: Ragnarok qui termine meme en dessous de la verison Nitendo Switch de Tactics Ogre: Reborn, un portage Psp qui signe le pire lancement de la série… Il est là LE console seller ? N’oubliez pas, les scalper n’achetent pas de jeux, sauf en forçant avec un pack.

01./01. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 43.781 / 3.331.197 (-15%)

02./00. [NSW] Tactics Ogre: Reborn <SLG> (Square Enix) {2022.11.11} (¥4.982) – 36.783 / NEW

03./00. [PS5] God of War: Ragnarok # <ACT> (Sony Interactive Entertainment) {2022.11.09} (¥7.900) – 29.377 / NEW

04./00. [NSW] Sonic Frontiers <ACT> (Sega) {2022.11.08} (¥5.990) – 26.067 / NEW

05./00. [PS4] Tactics Ogre: Reborn <SLG> (Square Enix) {2022.11.11} (¥4.982) – 12.668 / NEW

06./00. [PS4] God of War: Ragnarok # <ACT> (Sony Interactive Entertainment) {2022.11.09} (¥6.900) – 11.260 / NEW

07./00. [PS5] Sonic Frontiers <ACT> (Sega) {2022.11.08} (¥5.990) – 11.111 / NEW

08./00. [PS4] Sonic Frontiers <ACT> (Sega) {2022.11.08} (¥5.990) – 9.098 / NEW

09./08. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 8.025 / 4.899.259 (+7%)

10./00. [PS5] Tactics Ogre: Reborn <SLG> (Square Enix) {2022.11.11} (¥4.982) – 7.805 / NEW

La Nintendo Switch est toujours en solide leader, devant la Ps5 qui prend un peu de couleur avec la sortie de God of War: Ragnarok, mais qui reste proche des standars d’une console en fin de vie… Et dire que Pokémon sort cette semaine.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 97.542 | 90.478 | 87.267 | 3.830.697 | 4.518.618 | 26.750.198 | | PS5 # | 28.716 | 13.274 | 4.910 | 885.304 | 917.788 | 2.108.639 | | XBS # | 748 | 3.113 | 2.593 | 250.874 | 87.291 | 379.532 | | PS4 # | 138 | 257 | 1.399 | 1.117 | 103.458 | 9.396.061 | | 3DS # | 32 | 31 | 417 | 9.855 | 26.232 | 24.597.303 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 127.176 | 107.153 | 96.586 | 4.977.847 | 5.653.387 | 64.420.884 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 25.665 | 12.014 | 4.606 | 792.577 | 777.644 | 1.821.703 | | PS5DE | 3.051 | 1.260 | 304 | 92.727 | 140.144 | 286.936 | | XBS X | 261 | 450 | 350 | 93.976 | 42.840 | 167.267 | | XBS S | 487 | 2.663 | 2.243 | 156.898 | 44.451 | 212.265 | |NSWOLED| 58.171 | 74.895 | 23.708 | 2.209.106 | 308.205 | 2.981.234 | | NSW L | 25.050 | 1.714 | 17.012 | 519.313 | 1.084.747 | 4.930.097 | | NSW | 14.321 | 13.869 | 46.547 | 1.102.278 | 3.125.666 | 18.838.867 | | PS4 | 138 | 257 | 1.399 | 1.117 | 103.234 | 7.820.338 | |n-2DSLL| 32 | 31 | 417 | 9.855 | 26.232 | 1.202.358 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+