Après la sortie internationale de Sonic Frontiers, et celle du pack gratuit de collaboration Monster Hunter ce mois-ci, SEGA a aujourd’hui annoncé encore plus de contenu gratuit à venir pour le jeu.

La roadmap 2023 prévoit une série de mises à jour pour l’aventure en zone ouverte. Ces trois mises à jour, qui seront gratuites pour quiconque possède déjà Sonic Frontiers, contiendront de nouveaux modes, fonctionnalités, apparences de personnage et plus encore.

Découvrez la roadmap :

Les détails concernant les dates de sortie et contenus spécifiques pour chaque mise à jour seront communiqués ultérieurement.

Avant ces mises à jour, les joueurs de Sonic Frontiers pourront déjà télécharger la Tenue Festive, gratuitement à partir du 21 décembre 2022 . Avec cette nouvelle tenue, Sonic apportera l’esprit des fêtes à Starfall Islands.

Sonic Frontiers est d’ores et déjà disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ et sur Steam.