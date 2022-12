Londres, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 9 décembre 2022 : PQube, le développeur ACQUIRE Corp. et Just For Games sont heureux d’annoncer que le jeu rôle de fantasy tactique Adventure Academia: The Fractured Continent est dès à présent disponible en édition physique sur Nintendo Switch et Playstation 4.

Adventure Academia : The Fractured Continent est un JRPG de stratégie qui mettra à l’épreuve votre capacité à gérer un groupe d’étudiants contre les hordes de monstres qui vous barrent la route. Grâce à une mécanique unique de combat en temps réel, personnalisez votre propre groupe d’étudiants dans un royaume fantastique avec plus de 10 races différentes ! Gérez leur armure, leurs armes et leurs accessoires tout en les guidant stratégiquement vers la victoire.

Suivez Alex et ses amis dans ce charmant JRPG de stratégie rempli de personnages mignons, amusants et adorables.

dans ce charmant JRPG de stratégie rempli de personnages mignons, amusants et adorables. Saisissez, faites glisser et déposez les membres de votre équipe vers la victoire grâce à un système de combat en temps réel remarquablement intuitif.

les membres de votre équipe vers la victoire grâce à un système de combat en temps réel remarquablement intuitif. Constituez une équipe d’étudiants de rêve en gérant leurs statistiques, armes, capacités et personnalités !

en gérant leurs statistiques, armes, capacités et personnalités ! Un récit charmant vous guide tout au long du chemin , avec des quêtes secondaires optionnelles et des sections de visual novel amusantes qui progressent avec chaque quête.

, avec des quêtes secondaires optionnelles et des sections de visual novel amusantes qui progressent avec chaque quête. Traversez une gamme d’environnements diversifiés avec des boss monstres uniques à combattre et différentes mécaniques de combat à apprendre !

avec des boss monstres uniques à combattre et différentes mécaniques de combat à apprendre ! Dès maintenant disponible en édition physique sur Nintendo Switch et PlayStation 4 !

REJOIGNEZ ALEX ET SES AMIS DANS UNE AVENTURE NARRATIVE CAPTIVANTE !

Le Continent de Pedra est en proie à une grave crise. La nation entière se transforme lentement en un donjon labyrinthique grouillant de monstres. Lorsque le père d’Alex – le directeur du lycée Obsidian High – disparaît, c’est à Alex et à ses amis de l’académie de le retrouver ! Armé de l’ancien Orbe souverain, convoquez votre groupe pour vaincre les monstres et forger un chemin vers la victoire !

Suivez l’histoire, travaillez avec vos camarades de classe et vos professeurs pour découvrir la vérité sur le continent fracturé. Rencontrez des personnages uniques de différentes espèces et spécialités tout au long de votre voyage et participez à des quêtes secondaires pour aider ceux que vous seul pouvez aider !

GLISSEZ, DÉPOSEZ ET COMBATTEZ EN TEMPS RÉEL !

Guidez stratégiquement votre équipe vers la victoire grâce à un système de déplacement en temps réel basé sur une grille. Choisissez et réorganisez votre équipe pour protéger le personnage principal, Alex, en parcourant la carte.

Recrutez jusqu’à 6 étudiants pour votre équipe ! Personnalisez-les et choisissez parmi dix races différentes : Humain, Khaluz, Felpurr, Bahamoon, Gnome, Diabolos, Fée, Celestia, Nain et Elfe !

À propos de Adventure Academia: The Fractured Continent :

Le continent de Pedra, qui abrite 4 nations, est au milieu d’une grave crise. Toute l’île se transforme lentement en un donjon labyrinthique, et des monstres errent dans les terres…

Place à notre charmant protagoniste, Alex, qui part en voyage à la recherche de son père disparu.

En utilisant l’Orbe souverain, un artefact tactique transmis dans sa famille depuis des générations, Alex a la capacité de commander les autres sur le champ de bataille.

Avec son ami d’enfance Citrin, ainsi que son conseiller loufoque Lazuli, il cherche à trouver la vérité derrière les anomalies qui menacent tous les habitants de Pedra.

Un RPG de stratégie qui teste votre capacité à gérer un groupe d’étudiants et leurs pouvoirs uniques pour vaincre les hordes de monstres qui bloquent votre chemin. Un scénario global fait progresser à chaque quête que vous terminez, mais la majorité du gameplay proviendra du champ de bataille placé sur une grille.

Invoquez vos camarades de classe pour vous aider à combattre les ennemis, déplacez-les tactiquement sur de la grille en temps réel pendant que vous vous battez et dégagez le chemin à suivre pour vous frayer un chemin vers la victoire!

Choisissez entre une variété de races, de sexes, de capacités et plus encore pour votre équipe ultime et montez de niveau avec l’expérience et le butin que vous trouverez au fur et à mesure de votre voyage.

Caractéristiques principales :

Possibilité de choisir entre 10 races avec des sexes masculin et féminin et plus de 80 traits de personnalité différents pour votre équipe !

Utilisez des marqueurs pour guider tactiquement vos élèves soldats en temps réel. Saisissez-les et placez-les sur le terrain et que la bataille commence !

Un scénario global qui progresse au fur et à mesure que vous terminez des quêtes et la possibilité d’avoir des dialogues amusants entre les personnages au fur et à mesure que vous jouez.

Système de gestion de groupe pour changer de coéquipier et superviser les niveaux, les capacités et les statistiques.

Équipez vos élèves avec de précieux équipements pour leur ajouter des capacités ou les faire gagner en puissance. Trouvez des coffres pendant vos quêtes ou achetez dans la boutique une fois de retour à la base.

Des boss monstrueux uniques avec des capacités et des attaques variées que vous pouvez vaincre pour faire progresser votre histoire.

Adventure Academia: The Fractured Continent est dès à présent disponible en édition physique sur Nintendo Switch et Playstation 4.